Як проходить день тиші на фронті: ексклюзивний репортаж военкора 24 каналу

Поки країна оговтується від президентських дебатів, українські захисники продовжують боронити наш спокій на передовій. Проте навіть у день тиші на фронті неспокійно. Проросійські бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, порушуючи всі домовленості.

Вже другу добу на Донбасі діє так званий Великодній режим тиші. Але традиційно лише в односторонньому порядку.

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Тому що по всій лінії фронту терористи щодня, а особливо вночі, обстрілюють позиції української армії. Єдине, що змінилося так це калібри, які стали меншими. Тож, воїнам часто-густо доводиться затикати ворога. Наразі лише стріляти у відповідь. Попри те, що Росія від тиші відмовилась, воїни ЗСУ намагаються її вберегти.

Постійно провокують, стріляють по нас і роблять всякі пакості. Ну нічого, ми відбиваємось, у нас все чітко поставлено і ми заставляємо їх замовкнути тоді, коли ми захочемо,

– повідомив військовослужбовець ЗСУ "Дід"

Військовослужбовці ЗСУ наголосили, що найбільше під час відносної тиші їм докучають снайпери. Для них зараз найзручніша пора, тим паче Донбас поступово зеленішає.



На Донбасі неспокійно, терористи продовжують обстріли

Воїни зауважили, що калібри в останні дні дещо вщухли, принаймні по цих позиціях вже кілька днів не прилітали міни.

Кілька днів тому ці нещасні (окупанти, – 24 канал) кидали по нас міни. Але у них нічого не вийшло! Криво кидали! Літало, десь тут гупало, ну ми поржали, та й все,

– згадав "Дід".

Кожен боєць на передовій має свою мотивацію та причини там перебувати. Вони зауважили, що готові йти вперед, аж до кордону за першою ж командою. Бояться лише, аби ця команда була.