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      Як проходить репетиція параду до Дня Незалежності: фото та відео

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      Як проходить репетиція параду до Дня Незалежності
      Як проходить репетиція параду до Дня Незалежності / Фото журналістки 24 каналу Альони Чернецької

      На Хрещатику в Києві 22 серпня проходить генеральна репетиція параду до святкування 28-мої річниці Дня Незалежності.

      Наразі туди зводять військових та дітей, які виступатимуть на параді, повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

      Важливо! Хода гідності замість параду: у чому різниця 

      Цікаво, що на параді будуть присутні військові, але не буде військової техніки, а все для того, аби створити драматизм.

      Зазначимо, що 24 серпня в Києві відбудуться два марші: один із них – офіційний, другий – народний. Окрім того, у цей день марші відбудуться одразу в 6 містах України.

      Що заплановано на День Незалежності?

      Буде церемонія, організована Офісом Президента, яка розпочнеться о 9:30 біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні. На головній площі країни у цей час відбудеться музично-хореографічний флешмоб: будуть звучати знакові українські пісні у сучасному аранжуванні.

      Після цього на Майдані Незалежності піднімуть Національний прапор України, військовий хор виконає Гімн України та відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Після цього пройде урочиста хода, яка повинна фінішувати об 11:00. Завершиться святкування масштабним концертом.

      Як проходить репетиція: фото журналістки 24 каналу Альони Чернецької

      Як проходить репетиція: відео журналістки 24 каналу Альони Чернецької

      Хто виступатиме на День Незалежності? Учасницею урочистої програми до Дня Незалежності стане відома українська артистка Тіна Кароль. Окрім неї, українці зможуть насолодитись виступом солістки гурту ONUKA Нати Жижченко, п’ятьох оркестрів, українських зірок світової оперної сцени – Андрія Романенко, Євгена Орлова, Оксани Крамаревої та Анжеліни Швачки, 18 піаністів і народних артистів України.

      Зазначимо, що наразі через підготовку до маршу Хрещатик та вулиця Михайлівська перекриті.

      А на сам День Незалежності, 24 серпня,  буде заборонений рух транспорту на таких вулицях: 

      • з 08:00 до 22:00 – на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка) через проведення заходу, присвяченого пам’яті загиблих і зниклих безвісти бійців за незалежність України;

      • 24 – 25 серпня – на вулиці Володимирській (від Великої Житомирської до Десятинної) на час проведення мистецького фестивалю.

      Тимчасово обмежуватимуть на час підготовки і проведення святкових заходів:

      24 серпня з 10:00 до 12:00 – на вулиці Володимирській від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка, на бульварі Тараса Шевченка від вулиці Володимирської до Бессарабської площі, на вулиці Великій Васильківській від вулиці Петра Скоропадського до Бессарабської площі, на вулиці Басейній від Крутого узвозу до вулиці Хрещатик.

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      Теги: Новини України День Незалежності Новини Києва Новини політики Новини культури
      Джерело: 24 канал
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