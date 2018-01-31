Як проходять години тиші на передовій у зоні АТО: відео

Години затишшя солдати витрачають на те, щоб підготуватися до нападів ворога. Укріплюють позиції та ремонтують техніку просто на передовій.

Коли ворог не дошкуляє, це не означає, що роботи поблизу передової у бійців меншає. Військовий з позивним "Скіф" годинами ремонтує свою БМП-1. Окрім цього, робить невеличкий ремонт.

"Чого б і не підремонтувати тут. А так відправ машину на ремонт і потом її чекай тиждень-два", – зазначив військовослужбовець ЗСУ "Скіф".

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Військові воліють, щоб техніка завжди була поруч для прикриття. Хоча зізнаються: давно не відстрілювались. А за десятки кілометрів перемир'я лиш з українського боку.

Так як завжди: прострілює наші позиції. Видимість погана, тому стріляють навмання, інколи прострілюють прицільно,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Олексій.

По всій лінії фронту працюють снайпери, лазять диверсанти, та останні дні великокаліберне з боку бойовиків не летить. Військові ж пильнують та укріпляються.

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