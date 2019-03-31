Як проходять президентські вибори-2019 станом на 12 годину: головне
31 березня по всій Україні, крім окупованих території Донбасу та Криму, о 8 годині ранку відкрились виборчі дільниці. Сьогодні українці обирають президента у першому турі.
Станом на 12 годину вже зафіксовані порушення, але їх небагато. Загалом поки голосування минає спокійно та без серйозних інцидентів.
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Найголовніше про перебіг виборів станом на 12 годину:
– до правоохоронців надійшла вже 151 заява про порушення на дільницях. Серед них незаконна агітація, підкуп виборця, фотографування бюлетенів, спроба винесення бюлетеня з дільниці;
– на одній із виборчих дільниць у Дніпропетровській області ролі спеціальних сейфів для збереження бюлетенів виконували холодильник і каструля;
– серед кандидатів у президенти та політичної еліти країни вже проголосували Віталій Кличко, Юлія Тимошенко, Олександр Вілкул, Юрій Бойко, Уляна Супрун, Олег Ляшко, Євген Мураєв, Леонід Кучма, Володимир Зеленський, Анатолій Гриценко. Фото і відео дивіться тут;
– на закордонних виборчих дільницях голосування проводиться з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країни, де проходить голосування. Саме тому коли в Україні кілька годин як тільки відкрили виборчі дільниці, для українців в Австралії вони вже зачинились (об 11 годині за Києвом). У Польщі на дільниці у Варшаві з самого ранку сформувалася черга з бажаючих проголосувати за майбутнього Президента України. Зі знімків, які поширюють у мережі, видно, що черга виходить далеко за межі посольства. Люди вишикувалися на кількадесят метрів уздовж тротуару. Загалом, у Польщі сьогодні буде працювати 4 дільниці – у Варшаві, Гданську, Кракові та Любліні;
– по Україні не відкрилась лише одна виборча дільниця – в Ізмаїлі на Харківщині;
– станом на 11 годину в Україні проголосували 16,8% виборців (без урахування даних із Миколаївської та Херсонської областей).
За даними громадянської мережі ОПОРА:
- недопуск спостерігачів на ранкове засідання зафіксовано на 0,46% дільниць (на противагу – у 2014 році такі проблеми були зафіксовані на 6% ДВК);
- початок ранкового засідання раніше 7:15, що є порушенням, 16,59%, тоді як у 2014 році такі порушення були зафіксовані на 19,80% дільниць;
- протокол ранкового засідання не вели 5,43% ДВК;
- голосування розпочалось до 8:00 – 17,13% виборчих дільниць, 8:00-8:30 – на 82,64% дільниць, після 8:30 – 0,23%.
Не змарнуй свій голос! Іди на вибори!