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      Як проходять уроки вчительки, що потрапила до десятки найкращих педагогів України

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      Учні називають її просто пані Олена і вважають не шкільною вчителькою, а наставницею. Львів'янка Олена Гальвіцька увійшла до десятки найкращих вчителів країни. Тепер змагатиметься за перемогу: 250 тисяч гривень і поїздку на освітній форум у Дубаї. Які ж уроки в однієї з найкращих вчительок країни – дивіться далі.

      У другому класі 24-ї школи Львова день почався з інтриги. Вчителька принесла до класу загадкову коробку. Відкривши її, діти побачили героїв пальчикового театру – це ще одне хобі Олени Гальвіцької.

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      У класі пані Олени навчаються двадцять дев'ять діток. Їхня наука більше схожа на захопливу гру: працюють у командах, читають енциклопедії та пропонують вчительці свої ідеї.

      Такі у нас відбуваються уроки: спочатку ми збираємося на килимку, потім нам все розказує наша вчителька,
      – розповів учень другого класу Михайло.


      У класі пані Олени навчаються двадцять дев'ять діток / Фото Надія Швадчак, "Нова українська школа"

      Ще бувши студенткою, Олена почула визначні слова: "Не знаю, ображу тебе чи втішу, але ти – природжений вчитель". Згодом вона передумала бути перекладачкою та стала вчителькою. Наприкінці 80-х, коли вона почала свою роботу, було важко говорити про якісь освітні інновації, але все ж Олена змогла випросити у директора особливі п'ятниці: раз на тиждень переставляла парти для роботи в групах.

      Як пише "Нова українська школа", щоп'ятниці Олена Гальвіцька проводила незвичні заняття: кожна дитина заводила окремий зошит, в якому завдання можна було виконувати різними ручками. Як виявилося згодом, більшість речей, які вона впроваджувала інтуїтивно, були описані у методиках.


      Олена ще наприкінці 80-х організовувала для дітей цікаві уроки / Фото Надія Швадчак, "Нова українська школа"

      Олена Гальвіцька за таким принципом працює вже з десяток років. Та навіть увійшла у творчу групу, яка напрацьовувала стандарти Нової української школи.

      Я вважаю, що діти для того, аби успішно навчатися, не можуть сидіти класично. Тобто не можна дивитися у потилицю один одному і при тому творчо працювати, думати й хотіти вчитися,
      – наголосила вчителька.

      Заняття Олени Гальвіцької / Фото Надія Швадчак, "Нова українська школа"

      Олену Гальвіцьку номінували на національну премію Global Teacher Prize. Хто саме це зробив – жінка досі не знає. Спершу вона потрапила у 50 найкращих, тоді виконала творчі завдання, аби увійти до десятки.

      Потрібно було написання есе на тему "Сім запитань до себе, на які я не маю відповідей". Тут я, власне, згадала запитання від свого онука Максима, і це мені дуже допомогло. Питання, які він ставить, наприклад, "коли стомлюються коти?", або "чому я тебе так люблю, що від мене відлітають сердечка?",
      – згадала пані Олена.


      Десятка найкращих викладачів України

      У фіналі конкурсу учасники мають створити й провести півторагодинний майстер-клас на освітню тему. Переможця Global Teacher Prize Ukraine оголосять 5 жовтня у Києві. 

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      Автор: Альона Захарова, Софія Трощук
      Теги: Новини України Новини Львова Діти і неповнолітні Міністерство освіти та науки України
      Джерело: 24 канал
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