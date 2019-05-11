Як проросійські бойовики у Донецьку святкували 9 травня

Один загиблий український воїн та один поранений і це всього за декілька днів на одній із позицій біля Авдіївки. Бойовики на цій ділянці фронту стріляють щодня, не озираючись на мінські домовленості.

По українських оборонцях прилітають і міни, і артилерійські снаряди.

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Медик підрозділу Микола розповів, що за годину до приїзду журналіста 24 каналу на цій позиції поранили військового. Він стояв начебто в укритті, але куля бойовиків якимось дивом залетіла йому в ногу.



Військовий медик Микола

Пораненому вчасно надали першу медичну допомогу та евакуювали до госпіталю. Наразі йому вже зробили операцію і його життю нічого не загрожує.



Околиці Донецька

Взагалі, на цій позиції останнім часом бойовики аж надто активізували стрільбу із протитанкових керованих ракет. Хоча, танків тут немає.

Дніпрянин Сергій до війни працював водієм. В армії його посада тотожна. Тільки замість легкової автівки – бойова машина піхоти. Керувати нею навчився швидко



Український захисник Сергій

"Я ж в селі виріс, на тракторі їздив. Хороша машина, тільки ж оновити б їх", – сказав військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний яр" Сергій.

Зараз Сергій із побратимами стоїть на позиціях у вщент розбитій військовій частині. Впритул до окупованого Донецька. Звідси бачать багатоповерхівки обласного центру. Позавчора, розповідають бійці, було добре видно, як святкують 9 травня.

У них, у Донецьку, були салюти, заграва гарна була. А у нас по хлопцю 40 днів справляли,

– наголосив військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний яр" Микита.

Бойовики, як це здавна прийнято в Росії, святкували 9 травня із розмахом, поки весь світ згадував мільйони жертв Другої світової війни.

Бійці 93 бригади були готові до активізації проросійських бойовиків після гулянь, адже за 5 років війни добре вивчили противника. Дали адекватну відповідь і на тому святкування для терористів закінчилось.