15:32
16 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
21°C 10°C
  • вівторок
    20°C 10°C
  • середа
    17°C 12°C
  • четвер
    14°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана
Вєсті.UA
19:30, 14 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як просувається розслідування у справі Рубана та Савченко: деталі від СБУ

183 Читать новость на русском
У СБУ розповіли деталі, як просувається розслідування у справі Рубана та Савченко
У СБУ розповіли деталі, як просувається розслідування у справі Рубана та Савченко / ua.news

Служба безпеки України продовжує досудове розслідування в кримінальному провадженні за підозрою Володимира Рубана та Надії Савченко. Наразі слідством призначено та проводиться 13 експертних досліджень зброї, боєприпасів, вибухових речовин, відео- та аудіоматеріалів, виступів і публічних закликів Надії Савченко.

Йдеться у повідомлення СБУ.

Читайте також: Савченко відновила голодування

Зокрема, проводяться допити підозрюваних за обставинами оголошеної їм підозри.

На даний час фігуранти справи, користуючись своїми процесуальними правами, відмовляються від дачі показань слідству. Наразі слідством серед іншого призначено та проводиться тринадцять експертних досліджень зброї, боєприпасів, вибухових речовин, відео- та аудіоматеріалів, виступів і публічних закликів, зокрема й комісійна судово-психологічна експертиза щодо перевірки правдивості показань Надії Савченко,
– уточнюють у СБУ.

Зазначається, що проведено допити свідків, які повідомили важливі фактичні дані про обставини, що є предметом дослідження у даному провадженні. Здійснюється огляд та аналіз документів і предметів, вилучених за місцями проживання та роботи Рубана та Савченко, перевіряється причетність до вказаних вище злочинів інших осіб.

Органами досудового розслідування та прокуратури з урахування складності кримінального провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій у ньому, а також поведінки учасників кримінального провадження, планується закінчення досудового розслідування у розумні стислі терміни,
– зазначають у СБУ.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119

Теги: Новини політики Затримання Савченко Володимир Рубан СБУ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Дилема для Заходу: іноземні ЗМІ про шляхи вирішення конфлікту в Сирії після ракетного удару США
сьогодні, 15:04 Дилема для Заходу: іноземні ЗМІ про шляхи вирішення конфлікту в Сирії після ракетного удару США
237
О сирийском полигоне разочарований, или Как Россия не смогла дать отпор
сьогодні, 15:00 О сирийском полигоне разочарований, или Как Россия не смогла дать отпор "Томагавкам"
Злой Одессит 1246
Як при зарплаті в 500 доларів лікарі примудряються мати мільйонні заощадження
сьогодні, 14:10 Як при зарплаті в 500 доларів лікарі примудряються мати мільйонні заощадження
Олександра Устінова 681
Что будет с фейсбуком, если донимать Цукерберга: абонемент на месяц – 5 долларов
сьогодні, 12:01 Что будет с фейсбуком, если донимать Цукерберга: абонемент на месяц – 5 долларов
Володимир Співаковський 753
Зарплати ТОП-посадовців: хто заробив більше за Порошенка
сьогодні, 11:10 Зарплати ТОП-посадовців: хто заробив більше за Порошенка
1225
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук