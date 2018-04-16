Як просувається розслідування у справі Рубана та Савченко: деталі від СБУ

Служба безпеки України продовжує досудове розслідування в кримінальному провадженні за підозрою Володимира Рубана та Надії Савченко. Наразі слідством призначено та проводиться 13 експертних досліджень зброї, боєприпасів, вибухових речовин, відео- та аудіоматеріалів, виступів і публічних закликів Надії Савченко.

Йдеться у повідомлення СБУ.

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Зокрема, проводяться допити підозрюваних за обставинами оголошеної їм підозри.

На даний час фігуранти справи, користуючись своїми процесуальними правами, відмовляються від дачі показань слідству. Наразі слідством серед іншого призначено та проводиться тринадцять експертних досліджень зброї, боєприпасів, вибухових речовин, відео- та аудіоматеріалів, виступів і публічних закликів, зокрема й комісійна судово-психологічна експертиза щодо перевірки правдивості показань Надії Савченко,

– уточнюють у СБУ.

Зазначається, що проведено допити свідків, які повідомили важливі фактичні дані про обставини, що є предметом дослідження у даному провадженні. Здійснюється огляд та аналіз документів і предметів, вилучених за місцями проживання та роботи Рубана та Савченко, перевіряється причетність до вказаних вище злочинів інших осіб.

Органами досудового розслідування та прокуратури з урахування складності кримінального провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій у ньому, а також поведінки учасників кримінального провадження, планується закінчення досудового розслідування у розумні стислі терміни,

– зазначають у СБУ.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

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