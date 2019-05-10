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      Як протестували проти ув'язнення Сенцова під консульством РФ в Одесі: емоційні фото

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      Димові шашки і гімн України – одесити гучно пікетували Генконсульство Росії, протестуючи проти незаконного ув'язнення Олега Сенцова. Як це було – читайте у емоційному фоторепортажі 24 каналу.

      Акцію протесту організували ГО "Якісне суспільство", "Самооборона Одеси" та "Український народний спротив".

      Читайте також: Олег Сенцов: біографія, фільми та цитати бранця Кремля

       Вони тримали величезний банер "Свободу Олегу Сенцову" та вигукували патріотичні гасла. Учасники акції також клеїли стікери з написом "10 травня – 5 років з арешту Олега Сенцова" на паркан консульства РФ і роздавали їх перехожим.

      сенцов росія заручник кремля
      В Одесі нагадали про заручників Кремля

      сенцов заручники кремль путін
      Люди зібралися під посольством РФ

      "Сьогодні 5 років з дня арешту Олега Сенцова. Мета акції – нагадати про українських в'язнів в російських тюрмах. Їх, окрім Сенцова, як мінімум, 98 чоловік... Що робити, аби допомогти ув'язненим? Організовувати інформаційні акції та флешмоби, аби в інфопросторі цю тему не замовчували, аби вона була і для європейських політиків, і для наших постійно на слуху. Моніторити, коли родичі полонених відкривають рахунки для збору допомоги для передач. Окрім цього, писати листи", – прокоментував організатор та політичний біженець з Росії Олександр Шелковенков.

      Він також додав, що на сайті "Росузник" можна відправили електронного листа безкоштовно. Листи важливо писати, бо чим більше їх приходить в колонію, тим менше ймовірність пресингу з боку адміністрації колонії.

      сенцов росія кремль
      Політичний біженець з Росії та представник ГО "Якісне суспільство" Оленксаднр Шелковенков

      До пікету також долучились небайдужі одесити. Під стінами консульства країни-ворога також стояли дві жінки з плакатами. Наталія Петропавлівська наголосила, шо листи українським в'язням писати конче необхідно, адже вони дійсно доходять і є чималим дієвим проявом реальної підтримки.

      Я пропоную писати листи, бо знаю, що вони доходять. Для людей, які знаходяться в ізоляції такі тривалі терміни, це дуже важливо. Аби вони пам'ятали, що є для нас героями, і ми їх чекаємо на Батьківщині. Важливо аби вони повернулись здоровими. Я маю надію, що Кремлівський режим не вічний,
      – сказала Петропавлівська.

      одеса сенцов акція на підтримку сенцова заручник кремля
      Учасники пікету Наталія Петропавлівська та Валентина Мазепа

      "Що б я сказала Сенцову? Навіть не уявляю. Як він все витримує в тих умовах. Хочеться, щоб він тримався. Я знаю, що Сенцов – сильна духом людина, хочеться, аби його дух не ослаб! Аби він займався там творчістю, бо це рятує людей в тих жахливих умовах несвободи. Ми сподіваємось, що скоро буде визволення бранців. А воно буде", – прокоментувала учасниця акції Валентина Мазепа.

      посольство росії одеса сенцов путін
      Олег Сенцов вже п'ятий рік є заручником Кремля

      Небагато одеситів вийшло на акцію підтримки загратованих українських бранців. На думку переселенки з Донецька Ганни Чижової, щоб спонукати українців підтримувати акції, треба частіше нагадувати у вітчизняних ЗМІ, що на Донбасі триває війна, і страждають люди.

      Я вимушено переїхала до Одеси у 2014 році. Вийшла на акцію, бо Сенцов – це людина, яку треба наслідувати. Саме він найбільше постраждав від країни-терориста. Він пішов проти режиму. Олег – не єдиний політв'язень Росії. І коли ми підтримуємо таких людей – вони не самотні. Як спонукати українців підтримувати акції? Треба нагадувати частіше в новинах, що в країні йде війна і гинуть люди,
      – сказала переселенка з Донбасу Ганна Чижова.

      війна на донбасі переселенці путін сенцов
      Переселенка з Донецька Ганна Чижова

      сенцов війна на донбасі росія
      У російських тюрмах знаходиться багато українців


      Факели під російським посольством на підтримку Олега Сенцова

      Всі присутні на пікеті російського консульства хотіли одного – якомога швидкого повернення всіх полонених українців додому. І звісно, припинення російсько-української війни нашою перемогою.

      "За якої умови буде звільнення? Це в будь-якому разі буде обмін. І він мусить відбутись найближчим часом", – підсумував Шелковенков.

      Протест завершили гучним і щирим акапельним співом Гімну України.

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      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Новини України Новини Росії Новини Одеси Україна – Росія Олег Сенцов Заручники Українці в полоні РФ Фотоновини
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