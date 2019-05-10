Як протестували проти ув'язнення Сенцова під консульством РФ в Одесі: емоційні фото

Димові шашки і гімн України – одесити гучно пікетували Генконсульство Росії, протестуючи проти незаконного ув'язнення Олега Сенцова. Як це було – читайте у емоційному фоторепортажі 24 каналу.

Акцію протесту організували ГО "Якісне суспільство", "Самооборона Одеси" та "Український народний спротив".

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Вони тримали величезний банер "Свободу Олегу Сенцову" та вигукували патріотичні гасла. Учасники акції також клеїли стікери з написом "10 травня – 5 років з арешту Олега Сенцова" на паркан консульства РФ і роздавали їх перехожим.



В Одесі нагадали про заручників Кремля



Люди зібралися під посольством РФ

"Сьогодні 5 років з дня арешту Олега Сенцова. Мета акції – нагадати про українських в'язнів в російських тюрмах. Їх, окрім Сенцова, як мінімум, 98 чоловік... Що робити, аби допомогти ув'язненим? Організовувати інформаційні акції та флешмоби, аби в інфопросторі цю тему не замовчували, аби вона була і для європейських політиків, і для наших постійно на слуху. Моніторити, коли родичі полонених відкривають рахунки для збору допомоги для передач. Окрім цього, писати листи", – прокоментував організатор та політичний біженець з Росії Олександр Шелковенков.

Він також додав, що на сайті "Росузник" можна відправили електронного листа безкоштовно. Листи важливо писати, бо чим більше їх приходить в колонію, тим менше ймовірність пресингу з боку адміністрації колонії.



Політичний біженець з Росії та представник ГО "Якісне суспільство" Оленксаднр Шелковенков

До пікету також долучились небайдужі одесити. Під стінами консульства країни-ворога також стояли дві жінки з плакатами. Наталія Петропавлівська наголосила, шо листи українським в'язням писати конче необхідно, адже вони дійсно доходять і є чималим дієвим проявом реальної підтримки.

Я пропоную писати листи, бо знаю, що вони доходять. Для людей, які знаходяться в ізоляції такі тривалі терміни, це дуже важливо. Аби вони пам'ятали, що є для нас героями, і ми їх чекаємо на Батьківщині. Важливо аби вони повернулись здоровими. Я маю надію, що Кремлівський режим не вічний,

– сказала Петропавлівська.



Учасники пікету Наталія Петропавлівська та Валентина Мазепа

"Що б я сказала Сенцову? Навіть не уявляю. Як він все витримує в тих умовах. Хочеться, щоб він тримався. Я знаю, що Сенцов – сильна духом людина, хочеться, аби його дух не ослаб! Аби він займався там творчістю, бо це рятує людей в тих жахливих умовах несвободи. Ми сподіваємось, що скоро буде визволення бранців. А воно буде", – прокоментувала учасниця акції Валентина Мазепа.



Олег Сенцов вже п'ятий рік є заручником Кремля

Небагато одеситів вийшло на акцію підтримки загратованих українських бранців. На думку переселенки з Донецька Ганни Чижової, щоб спонукати українців підтримувати акції, треба частіше нагадувати у вітчизняних ЗМІ, що на Донбасі триває війна, і страждають люди.

Я вимушено переїхала до Одеси у 2014 році. Вийшла на акцію, бо Сенцов – це людина, яку треба наслідувати. Саме він найбільше постраждав від країни-терориста. Він пішов проти режиму. Олег – не єдиний політв'язень Росії. І коли ми підтримуємо таких людей – вони не самотні. Як спонукати українців підтримувати акції? Треба нагадувати частіше в новинах, що в країні йде війна і гинуть люди,

– сказала переселенка з Донбасу Ганна Чижова.



Переселенка з Донецька Ганна Чижова



У російських тюрмах знаходиться багато українців



Факели під російським посольством на підтримку Олега Сенцова

Всі присутні на пікеті російського консульства хотіли одного – якомога швидкого повернення всіх полонених українців додому. І звісно, припинення російсько-української війни нашою перемогою.

"За якої умови буде звільнення? Це в будь-якому разі буде обмін. І він мусить відбутись найближчим часом", – підсумував Шелковенков.

Протест завершили гучним і щирим акапельним співом Гімну України.