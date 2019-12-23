Міноборони планує створити "пояс безпеки" у Чорноморському регіоні

Міністерство оборони планує створити "пояс безпеки" у Чорноморському регіоні через агресію Росії. Загалом міністерство визначило одинадцять пріоритетних напрямів реформ.

Серед перших проєктів – "Стратегія оборони Держави" та "Територіальна оборона", заяву міністра оборони Андрія Загороднюка цитує пресслужба відомства.

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Наступний важливий напрямок – безпека Чорноморського регіону. Головна мета проекту – "створення ефективного "поясу безпеки" та захист економічних інтересів держави у цьому регіоні".

Через агресивні, нахабні дії ЧФ РФ зменшилась активність торгового судноплавства на Чорному та Азовському морях, що вплинуло і на роботу портів,

– наголошують у міністерстві.

У Міноборони також наголосили, що окремим пріоритетним завданням реформ є впровадження Ключового пакету стандартів НАТО.

Про інші плани

"Ще одним напрямком, який стосується взаємосумісності з військовими країн-членів НАТО, є впровадження у ЗС інноваційних технологій, що спрямоване на реалізацію спільних технологічних проектів", – мовиться у повідомленні.

Серед планів також перехід на електронний документообіг.У відомстві наголошують, що одним з найважливіших напрямків діяльності нової команди Міноборони є Військова інфраструктура.

Із різким збільшенням чисельності ЗС у 2014-у році, виникла проблема з розміщенням підрозділів. Деякі з них і сьогодні змушені нести службу в жахливих умовах занедбаних військових містечок,

– повідомили у Міноборони.

Там також додали, що "найболючішою залишається проблема забезпечення військовослужбовців службовим і постійним житлом".

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