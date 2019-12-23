Міноборони планує створити "пояс безпеки" у Чорноморському регіоні
Міністерство оборони планує створити "пояс безпеки" у Чорноморському регіоні через агресію Росії. Загалом міністерство визначило одинадцять пріоритетних напрямів реформ.
Серед перших проєктів – "Стратегія оборони Держави" та "Територіальна оборона", заяву міністра оборони Андрія Загороднюка цитує пресслужба відомства.
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Наступний важливий напрямок – безпека Чорноморського регіону. Головна мета проекту – "створення ефективного "поясу безпеки" та захист економічних інтересів держави у цьому регіоні".
Через агресивні, нахабні дії ЧФ РФ зменшилась активність торгового судноплавства на Чорному та Азовському морях, що вплинуло і на роботу портів,
– наголошують у міністерстві.
У Міноборони також наголосили, що окремим пріоритетним завданням реформ є впровадження Ключового пакету стандартів НАТО.
Про інші плани
"Ще одним напрямком, який стосується взаємосумісності з військовими країн-членів НАТО, є впровадження у ЗС інноваційних технологій, що спрямоване на реалізацію спільних технологічних проектів", – мовиться у повідомленні.
Серед планів також перехід на електронний документообіг.У відомстві наголошують, що одним з найважливіших напрямків діяльності нової команди Міноборони є Військова інфраструктура.
Із різким збільшенням чисельності ЗС у 2014-у році, виникла проблема з розміщенням підрозділів. Деякі з них і сьогодні змушені нести службу в жахливих умовах занедбаних військових містечок,
– повідомили у Міноборони.
Там також додали, що "найболючішою залишається проблема забезпечення військовослужбовців службовим і постійним житлом".
Які провокації влаштовує Росія Україні у морях?
- Перед початком міжнародних навчань Sea Breeze 2019 Росія видала міжнародний припис (0698/2019), яким перекрила район на 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі.
- Саме у цьому районі мала бути розташована одна з локацій міжнародних навчань за участі кораблів України, Болгарії, Румунії, Грузії, Великої Британії та США.
- Окрім того, Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може становити понад тиждень.
- До того ж, під Кримським мостом не можуть пройти судна, висота яких становить 33 метри і більше. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.