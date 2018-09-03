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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Як протистояти "звіриному оскалу системи, яка ніколи не дбала про українців", – нардеп

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Для перемоги демократична опозиція має об'єднатися, заявляють експерти і політологи. Без цього голоси виборців будуть знову розпорошені і українці так і не дочекаються змін на краще. Чи здатні демократи об'єднатися і як протистояти системі в інтерв'ю 24 каналу розповів народний депутат України Олег Мусій, представник парії "Народний контроль".

– Зараз ми спостерігаємо звіриний оскал системи, яка ніколи не дбала за українців. І запит у суспільстві на об'єднання демократичних сил чи не найбільший. Насправді розпорошення сил – одна із методик, як не допустити до влади опонента. А так і працює стара система, яку швидко очолили ті, хто стояли на сцені Майдану, і зрадили революцію гідності. Я їх називаю "негідниками", і вважаю, що маю на це моральне право.

Читайте також: Про об'єднання демократичних сил і що робити українцям, щоб не голосувати "за гречку", – експерт

– Зі старою системою, за якої декілька кланів грабують людей і приводять до зубожіння населення, потрібно боротися. "Народний контроль" – нова післямайданівська сила – запропонував створити демократичну платформу щонайменше на два періоди виборів. На цій базі висунути, дуже бажано, одного кандидата у президенти. Тоді така кандидатура 100% перемагає на виборах. Якщо це буде об'єднаний кандидат від демократичних сил 0 то перемагає навіть у першому турі. 

– А після перемоги на виборах президентських, можливо, вартувало б створити єдину політичну силу. А якщо не вдасться, то змінити законодавство про вибори і йти у парламент блоком. До обговорення створення єдиної демократичної платформи залучені і можуть залучитись "Самопоміч", "Батьківщина", "Народний рух", "Громадянська позиція", "Народний контроль", "Свобода" та інші демократичні партії..

*Включення з міста Луцьк. Виступ народного депутата, лідера партії "Народний контроль" Дмитра Добродомова.

– Необхідні єдина демократична партія і єдиний кандидат у президенти. Я переконаний, 100 днів вистачить новому парламенту з притомною більшістю, щоб ухвалити всі необхідні закони. Також потрібно змінити економічну модель держави. Щонайменше щоб не друкували гроші, знецінюючи гривню. Щодо миру: за кілька тижнів це не вирішиться – одна людина вже таке обіцяла. А це неможливо, це тривалий процес. І почати треба зі знищення корупції у армії. 

Про "найуспішнішу" реформу уряду, підвищення пенсій, які з'їла інфляція, і про реальність появи нових облич в українській політиці – дивіться в інтерв'ю

Теги: Новини України Новини політики Мусій Олег Степанович Дмитро Добродомов
Джерело: 24 канал
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