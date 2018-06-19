Як провал справи Бочковського змусив Авакова притримати язика "про нищівні удари по корупції"

Три роки тому українські правоохоронці на засіданні Кабінету Міністрів міліцейські слідчі заарештували керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького. На чиновників надягли наручники просто в прямому ефірі і вивели із урядової зали.

Бочковського та Стоєцького звинуватили в тому, що вони погоджували закупівлі пального для служби надзвичайних ситуацій за завищеними цінами. Згодом слідчі показали виписки з банківських рахунків на Кіпрі, які обидва чиновника відкрили собі, щоб складати туди надприбутки з корупційної оборудки з пальним. Там назбиралося понад півмільойна доларів, розповів у своєму відеоблозі "Право на правду" Димтро Гнап.

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Міністр внутрішніх справ Аваков відзвітував у Facebook, що корупції у вищих ешелонах влади завдано нищівного удару.

За словами журналіста-розслідувача, судовий процес над обома заарештованими керівниками ДСНС мав бути багатообіцяючим. Але спочатку суд випустив обох чиновників під заставу, а потім очікування розгляду їхньої справи розтягнулося на довгі місяці.

Потім, коли справу таки передали до суду, з’ясувалося, що замість доведених документами оборудок з пальним, прокурори їм змінили обвинувачення на менш переконливі епізоди про розтрату грошей при закупівлі металошукачів. Далі ще майже два роки млявих судових слухань без жодного результату і кінця і краю,

– наголосив Гнап.

Натомість, самі Бочковський та Стоєцький подали зустрічні позови з клопотанням про закриття кримінального провадження і незаконність їхнього звільнення з роботи.



Екс-очільник ДСНС Бочковський Сергій

Окружний адмінсуд Києва виніс рішення про поновлення обох скандальних чиновників на посадах. І на додачу виплату їм зарплатні за весь час так званого вимушеного прогулу. Більше того, Бочковський вже спробував прийти на роботу і приступити до керівництва службою з надзвичайних ситуацій. Втім, його не пропустили охоронці.

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"І вже навіть не обговорюється питання садити чи не садити Бочковського. А пускати чи не пускати його на роботу. Бо з такими судовими рішеннями і зусиллями слідчих вже буде щастям, якщо Бочковський із заступником знову не повернеться на посаду. І щось вже не чути гучних переможних реляцій Арсена Авакова про нищівний удар по корупції у вищих ешелонах влади", – додав Гнап.

Відео повного випуску "Права на правду" за 19 червня 2018