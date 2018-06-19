15:33
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
27°C 17°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Як провал справи Бочковського змусив Авакова притримати язика "про нищівні удари по корупції"

1020 Читать новость на русском
Василь Стоєцький і Сергій Бочковський
Василь Стоєцький і Сергій Бочковський / Фото з відкритих джерел

Три роки тому українські правоохоронці на засіданні Кабінету Міністрів міліцейські слідчі заарештували керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького. На чиновників надягли наручники просто в прямому ефірі і вивели із урядової зали.

Бочковського та Стоєцького звинуватили в тому, що вони погоджували закупівлі пального для служби надзвичайних ситуацій за завищеними цінами. Згодом слідчі показали виписки з банківських рахунків на Кіпрі, які обидва чиновника відкрили собі, щоб складати туди надприбутки з корупційної оборудки з пальним. Там назбиралося понад півмільойна доларів, розповів у своєму відеоблозі "Право на правду" Димтро Гнап. 

Читайте також: Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку

Міністр внутрішніх справ Аваков відзвітував у Facebook, що корупції у вищих ешелонах влади завдано нищівного удару.

За словами журналіста-розслідувача, судовий процес над обома заарештованими керівниками ДСНС мав бути багатообіцяючим. Але спочатку суд випустив обох чиновників під заставу, а потім очікування розгляду їхньої справи розтягнулося на довгі місяці.

Потім, коли справу таки передали до суду, з’ясувалося, що замість доведених документами оборудок з пальним, прокурори їм змінили обвинувачення на менш переконливі епізоди про розтрату грошей при закупівлі металошукачів. Далі ще майже два роки млявих судових слухань без жодного результату і кінця і краю,
– наголосив Гнап. 

Натомість, самі Бочковський та Стоєцький подали зустрічні позови з клопотанням про закриття кримінального провадження і незаконність їхнього звільнення з роботи.

Бочковський Сергій
Екс-очільник ДСНС Бочковський Сергій

Окружний адмінсуд Києва виніс рішення про поновлення обох скандальних чиновників на посадах. І на додачу виплату їм зарплатні за весь час так званого вимушеного прогулу. Більше того, Бочковський вже спробував прийти на роботу і приступити до керівництва службою з надзвичайних ситуацій. Втім, його не пропустили охоронці.

Читайте також: Як кримінал за невтручання влади продовжує розправлятися з небайдужими громадянами

"І вже навіть не обговорюється питання садити чи не садити Бочковського. А пускати чи не пускати його на роботу. Бо з такими судовими рішеннями і зусиллями слідчих вже буде щастям, якщо Бочковський із заступником знову не повернеться на посаду. І щось вже не чути гучних переможних реляцій Арсена Авакова про нищівний удар по корупції у вищих ешелонах влади", – додав Гнап.

Відео повного випуску "Права на правду" за 19 червня 2018

 

Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Арсен Аваков ДСНС Сергій Бочковський Корупція Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
сьогодні, 15:01 Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
Ірина Овчар 194
Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
сьогодні, 14:00 Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
Дмитро Гнап 499
Яку ціну доводиться платити киянам за енергетичну незалежність від олігархів
сьогодні, 13:00 Яку ціну доводиться платити киянам за енергетичну незалежність від олігархів
Тетяна Мартинюк 199
Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
сьогодні, 12:02 Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
Олексій Чибісов 1672
Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
сьогодні, 11:00 Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
Дмитро Гнап 1036
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук