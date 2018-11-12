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      Як провернули злочину схему продажу титану, яка спустошила Україну на 300 мільйонів

      Справа детектива 126 Читать новость на русском

      ПАТ "Об'єднано гірничо-хімічна компанія" або "ОГХК" – це одне з українських підприємств титанової галузі, яке належить державі. Про те, як прибуткове підприємство завдало значних збитків державі – у програмі "Справа детектива" з Олександрою Дрік розповіла детектив Національного антикорупційного бюро Олена.

      –За версією слідства, керівництво держпідприємства розробило та впровадило схему з продажу за заниженими цінами титанової продукції, видобутої на підприємстві, що спричинило збитки для держави на суму понад 300 мільйонів гривень. У 2014 році посадовці державного підприємства вступили у злочинну змову з метою вчинення злочину.

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      – Підприємство утворено на базі двох комбінатів – Іршанський гірничо-збагачувальний та Вільногірський виробничо-металургійний. Вони перебували в оренді "Кримського титану" до 2014 року. Після уряд створив нове підприємство і передав їм цих два комбінати. Менеджмент компанії не вигадав нічого нового, оскільки схема продажу продукції заводу через посередника, який був зареєстрований на території іншої країни, діяв також під час перебування цих комбінатів у оренді "Кримського Титану". 

      – Встановлено, що одному посереднику виробник продав титану на 55,7 мільйона доларів, а той, у свою чергу, кінцевим споживачам продав вже за 72,3 мільйона доларів. Іншому посереднику підприємство продало продукції на 23,7 мільйона доларів, а той перепродав кінцевим споживачам на 26,7 мільйона доларів. НАБУ виявило, що сума збитків державі становить 13,1 мільйона доларів. На початку 2018 року затримали трьох осіб за зловживання службовим становищем.


      Схема продажу

      – Це був виконувач обов'язків керівника "ОГХК", начальник відділу продажів і колишній заступник директора. За двох підозрюваних внесли застави народні депутати, а за третього – фізична особа. На всі судові засідання, по обранню запобіжних заходів до підозрюваних, приходила низка народних обранців, які подавали клопотання про взяття на поруки.

      – Керівники "ОГХК" не тільки готувалися приватизувати підприємство на свою користь, а й торгували з РосієюНАБУ дослідило, що це підприємство дійсно постачало сировину на окуповані території України, а також через австрійського посередника продавала титанову продукцію російським компаніям, що виготовляють матеріали для армії РФ.

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      – В ході розслідування стало відомо, що керівники готували цю приватизацію на свою користь, це було зафіксовано в ході телефонних розмов. Як тільки детективи оголосили підозру фігурантам справи "ОГХК", одразу почали з’являтися звинувачення в тому, що НАБУ нібито зриває приватизацію цього підприємства.

      Теги: Справа детектива НАБУ хімічна промисловість
      Джерело: 24 канал
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