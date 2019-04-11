Штаб Зеленського запропонував провести дебати за допомогою відеозв'язку

У команді кандидата у президенти Володимира Зеленського не виключають варіанту, що його дебати з чинним українським гарантом Петром Порошенком одночасно можуть відбутися у двох різних місцях – на НСК "Олімпійський" у Києві та у студії Суспільного. Для цього тут пропонують провести телеміст.

Відповідно до закону та спільної заяви ЦВК і Суспільного, дебати між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком мають відбутися у студії Суспільного 19 квітня о 20:00. Триватимуть вони одну годину.

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Володимир Зеленський і його команда хочуть, аби дебати пройшли на НСК "Олімпійський". Відповідно до останнього повідомлення шоумена, станеться це 19 квітня. Натомість Порошенко виступає проти дебатів на стадіоні, однак на пропозицію Зеленського він погодився. За останніми словами гаранта, він чекатиме на лідера "Кварталу 95" 14 квітня о 14:14 на НСК і 19 квітня з 20:00 до 21:00 – у студії Суспільного.

У зв’язку з цим у штабі Володимира Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі.

Ми йдемо назустріч. І якщо дійсно всі хочуть з нами подебатувати, щоб ні в кого не склалося враження, що ми уникаємо таких дебатів, ми пропонуємо провести телеміст. Якщо Петро Порошенко буде у студії на "Суспільному", а ми будемо на НСК "Олімпійському", будь ласка, можна поєднати картинки та подебатувати один з одним у прямому ефірі,

– зазначив під час спілкування з журналістами голова штабу Іван Баканов.

Щодо того, чому вони не розглядають імовірність все ж прийти до студії Суспільного, він зауважив, що на стадіоні – більш відкрита атмосфера.

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"Якщо почитати постанову ЦВК (положення від 05 травня 2014 року № 472 – 24 канал), яка регламентує дебати, знаєте, там якось дивно написано: "дебати у кімнаті". На нашу думку, це якийсь просто пережиток радянського минулого. Треба ставати більш відкритими та не боятися виходити на публічний простір, зокрема і на стадіоні", – підсумував Баканов.

За словами голови Суспільного Зураба Аласанії, існує три формати, у яких можуть пройти дебати – за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів. За відмову від участі у них обидвом кандидатам нічого не загрожує.

Якщо на НСК "Олімпійський" дебати все ж відбудуться, то вони орієнтовно обійдуться у 5-6 мільйонів гривень. Зокрема, таку цифру назвали на Суспільному. Щоправда, керівництво стадіону закликало не робити поспішних висновків.

"Звертаємо увагу на те, що без детального технічного завдання, розуміння формату й точної локації дебатів в межах арени, наявності чи відсутності глядачів та багатьох інших технічних і організаційних факторів, неможливо визначити точну вартість послуг із забезпечення організації та проведення заходу", – заявили в НСК.

Як розгортається передвиборча боротьба між Зеленським і Порошенком? Після голосування щодо обрання нового президента України, яке відбулося 31 березня, жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів. Відтак, перші два місця, які посіли Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%), пройшли до другого туру, який заплановано на 21 квітня.



Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов.



Зокрема, Зеленський запропонував, щоб кожен із кандидатів здав аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab. Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.



За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону, тому що тут немає лабораторії. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.



10 квітня, підтримавши заклик легендарного українського боксера Володимира Кличка, Петро Порошенко вдруге здав аналізи, але зробив це за присутності експертів добровільної антидопінгової організації VADA. Однак Зеленський вдруге проходити тест відмовився. Результати Порошенка мають оприлюднити орієнтовно 15 квітня.