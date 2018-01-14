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Як провести ефективне тренування вдома: відео від фітнес-тренера

20:05, 14 січня 484 Читать новость на русском
Фітнес дома
Фітнес дома / unsplash

Хто ж не мріє про ідеальну фігуру? Проте знайти час на відвідування спортзалу інколи буває вкрай важко. Проте досягнути ідеальних форм можна навіть не виходячи з дому!

Тренер Іван Баштовий разом із Надією Шаповал та Vogue презентували серію фітнес-роликів для тих, хто хоче працювати над своєю фігурою в домашніх умовах.

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Для цього тренування вам знадобиться всього лише два невеликих рушники. Вправи можна робити де завгодно. Специфіка унікальною тренування в тому, що ковзання тримає м'язи в перманентному напруженні, що є запорукою спалювання калорій. Це ще раз доводить, що залишатися у формі можна і без допомоги спеціального спортивного обладнання.

Правила ефективного тренування:
- паузи між вправами повинні бути 30-40 секунд максимум. Для новачків пауза повинна бути не більше півтори хвилини;
- під час пауз не забувайте пити воду;
- якщо вправи здаються складними, відпочивайте довше, але інтенсивність не зменшувати, інакше не буде потрібного ефекту.

Ефективне тренування вдома: відео

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Поради Фітнес
Джерело: 24 Канал
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