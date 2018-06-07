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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як провести відпустку з користю для здоров’я: поради лікаря

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Як зберегти здоров'я під час відпустки
Як зберегти здоров'я під час відпустки / todobebe.com

Щоб відпустка принесла максимум користі, необхідно звести загрози для здоров’я до мінімуму.

Лікар-педіатр Олександр Сивоболов порадив, як провести відпустку правильно, пише MedOboz.

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Під час відпустки обов’язково використовуйте сонцезахисні креми, які можуть забезпечити захист від UVA і від UVB-випромінювання з фактором захисту не менше, ніж 50 (для дітей).

Перед вживанням їжі, її приготуванням, після відвідування туалету, кашлю та чхання мийте руки. У іншому випадку використайте антисептичні гелі. Пийте лише кип’ячену або бутельовану воду, краще – з газом.

Максимум захищайте себе від укусів комарів – використовуйте репеленти з вмістом 30-50% % DEET (діетілтолуаміду) – для дорослих. Також одягайте кофти з довгим рукавом, штани.

Під час активного відпочинку використовуйте засоби захисту, дотримуйтеся законів іноземної країни.

Купайтеся лише у басейнах, у яких проводять дезінфекцію за допомогою хлору. Ходіть завжди у в’єтнамках, навіть на пляжі, щоб уникнути зараження грибком.

Обов’язково пильнуйте за своїми дітьми, не варто залишати їх без нагляду.

До слова, аптечка під час відпочинку має стати для вас такою ж важливою річчю як паспорт чи гаманець. Адже правильно укомплектована аптечка може врятувати вашу відпустку.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Що таке репеленти? Це речовини, які відлякують комах, кліщів, гризунів, птахів. Їх використовують для захисту людей і тварин з метою профілактики трансмісивних хвороб – малярії, енцефалітів, лейшманіозів, москітної лихоманки тощо.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Подорожі відпочинок
Джерело: 24 Канал
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