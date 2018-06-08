Як проявляється хвороба Альцгеймера: основні симптоми

Хвороба Альцгеймера є найбільш поширеною формою деменції, яка в основному зустрічається у людей старше 50 років. У рідкісних випадках таке захворювання може з’явитися у 20-річних людей.

Про основні симптоми розповів лікар-невролог Олексій Сіделковскій, пише НВ.

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Людині важко засвоювати нову інформацію, у неї трапляються провали у пам’яті, відтак, їй важко пригадати факти, події чи людей з минулого.

При хворобі Альцгеймера стара та нова інформації перемішуються у пам’яті, можуть виникати нелогічні вигадки.

У людини знижуються розумові здібності, особливо страждає логічне мислення. У міру прогресування хвороби Альцгеймера людина забуває людей, важливі події зі свого життя, а на фінальній стадії вона втрачає особистість.

Людина забуває фізичні навички, вона перестає сама себе обслуговувати.

Хвороба Альцгеймера небезпечна також тим, що організм людини забуває, як дихати легеням та "битися" серцю, через що настає смерть.

До слова, відтінок шкіри може свідчити про наявність або відсутність захворювань внутрішніх органів людини. На такі зміни впливають багато факторів – стреси, шкідливе харчування, несприятлива екологічна ситуація.

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