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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Як проявляється хвороба Альцгеймера: основні симптоми

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Симтоми хвороби Альцгеймера
Симтоми хвороби Альцгеймера / liferules.com.ua

Хвороба Альцгеймера є найбільш поширеною формою деменції, яка в основному зустрічається у людей старше 50 років. У рідкісних випадках таке захворювання може з’явитися у 20-річних людей.

Про основні симптоми розповів лікар-невролог Олексій Сіделковскій, пише НВ.

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Людині важко засвоювати нову інформацію, у неї трапляються провали у пам’яті, відтак, їй важко пригадати факти, події чи людей з минулого.

При хворобі Альцгеймера стара та нова інформації перемішуються у пам’яті, можуть виникати нелогічні вигадки.

У людини знижуються розумові здібності, особливо страждає логічне мислення. У міру прогресування хвороби Альцгеймера людина забуває людей, важливі події зі свого життя, а на фінальній стадії вона втрачає особистість.

Людина забуває фізичні навички, вона перестає сама себе обслуговувати.

Хвороба Альцгеймера небезпечна також тим, що організм людини забуває, як дихати легеням та "битися" серцю, через що настає смерть.

До слова, відтінок шкіри може свідчити про наявність або відсутність захворювань внутрішніх органів людини. На такі зміни впливають багато факторів – стреси, шкідливе харчування, несприятлива екологічна ситуація.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування
Джерело: 24 Канал
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