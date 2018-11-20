Як пройшла акція протесту "євробляхерів" у 50-ти містах України: фото з місця подій

50 міст, сотні доріг та навіть державний кордон – так від самого ранку по всій країні 20 листопада протестують власники автівок на єврономерах. Вони вимагають скасувати коефіцієнт віку під час розмитнення уживаних авто.

Дороги перекрили у всіх областях, крім Закарпаття та Луганщини, а у Києві "євробляхері" не обмежились околицями, і перекрили центр міста. Тому там не обійшлось без бійок та сутичок.

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Емоційно із самого ранку протестують "євробляхері" і на Львівщині. Вони перекрили трасу Київ-Чоп одразу у чотирьох місцях. Заблокувавши смуги в обох напрямках, пропускають лише автобуси, поліцію та карети швидкої допомоги. Водії, які проїжджають повз – обурюються, що змушені стояти в заторах через "євробляхерів".



Протести "євробляхерів" на Львівщині

А на Харківщина на протест вийшли близько тисячі "євробляхерів", і також не обійшлось без сутичок. Власники машин на єврономерах блокували дорогу в двох точках – у напрямку Києва та Донбасу.



Протести "євробляхерів" на Харківщині

Утворився кількакілометровий затор і на Житомирщині. На трасі Київ-Чоп під Житомиром, та на дорозі Київ-Ковель біля Коростеня, проїжджі водії не стримують емоцій. Кажуть, підтримують підвищення акцизу на єврономери.



Протест "євробляхерів" на Житомирщині

Вони їздять на автомобілях, які завезені вже більше 10 років. Там дешевше купити нову машину, взяти її в кредит, тому що великі податки. Багато безвідповідальності в тому, що невідомо на кому та машина, її можуть кинути і ніхто нікого потім не знайде,

– сказав водій Олег.

На Миколаївщині власники єврономерів заблокували дорогу в напрямку Києва та Одеса, втім не повністю. Адже правоохоронці попередили – такі дії підпадають під статтю кримінального кодексу. Тож машини виставили таким чином, щоб лише змусити водіїв зменшити швидкість, проїжджаючи крізь пікет.

А в Чернівцях "євробляхері" взагалі обійшлись без перекриття доріг. Кількадесят автомобілістів прийшли під стіни обласної адміністрації. Постояли годинку, а потім зайшли всередину ОДА та передали звернення до керівника області.



Протести "євробляхерів" у Чернівцях

Загалом же на всеукраїнську акцію протесту вийшли "євробляхері" у 50-ти містах України, крім Луганської та Закарпатської областей. Усі вони вимагають скасувати коефіцієнт віку під час розмитнення уживаних авто.

Для прикладу, з урахуванням віку – розмитнення двадцятирічної автівки з об'ємом двигуна два літри – обійдеться власнику майже в три тисячі євро. А якщо вік до уваги не братимуть, як вимагають євробляхери – то акциз складе всього 100 євро, а за розмитнення водій викладе втричі менше – лише близько тисячі євро. Втім, у Верховній Раді кажуть, що змінити закон уже не вийде.

Чим старіша машина – тим більший розмір акцизного податку. До закону цей розмір був в кілька разів вищий і до цього вони не могли здійснити митне оформлення своїх машин, тому що вони були дуже старі, відповідно не відповідали євростандарту,

– відповіла голова підкомітету з питань митної справи Тетяна Острікова.

Втім, у Верховній Раді зареєстровані дві постанови про кнопкодавство під час ухвалення цього законопроекту. Лише в разі їх ухвалення, голосування за проект закону скасують. Але, як показує практика, такі постанови провалюють. І після – направляють закон на підпис до Президента.

Проте у громадській організації "Авто Євро Сила" запевняють – акція безстрокова. Відтак, дороги блокуватимуть доти, доки в парламенті таки не скасують документи. Проте у багатьох містах протестувальники уже розійшлися.

Що передбачає закон про "євробляхи": дивіться відео

Нагадаємо, що 8 листопада Верховна Рада схвалила законопроект, що передбачає зменшення вартості розмитнення в Україні автомобілів на європейській реєстрації. Проте власників авто на єврономерах на задовольнив схвалений закон і вони продовжили свої протести.