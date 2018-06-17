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Як пройшло весілля переможниці 4 сезону шоу "Холостяк": подробиці з фото

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Весілля Анни Селюкової і Євгенія Качалова
Весілля Анни Селюкової і Євгенія Качалова / Viva

Переможниця 4 сезону романтичного шоу "Холостяк" Анна Селюкова вийшла заміж за чемпіона світу з покеру Євгенія Качалова. Дівчина розповіла, як підкорила серце чоловіка і почула пропозицію від нього.

Анна Селюкова зізналася, що при знайомстві Євген Качалов заявив, що ніколи не одружиться. 

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"А якщо і одружується, то в років 45, і тільки з шлюбним контрактом", – поділилася Аня в інтерв'ю виданню "Viva!"

Весілля Анни Селюкової і Євгенія Качалова

Однак дівчині вдалося швидко закохати у себе Качалова.

А через рік і два місяці він зробив мені пропозицію. Підписувати шлюбний контракт Євген передумав. Як і у випадку з принцом Гаррі, любов перемогла!
– розповіла вона.

Весілля Анни Селюкової і Євгенія Качалова

Крім того, за словами Селюкової, весілля було у ніжно-рожевих тонах. У цей день вона змінила два наряди: традиційний вінчальний з фатою і більш неформальний для вечірки.

Весілля Анни Селюкової і Євгенія Качалова

Відразу після весілля закохані вирушили в романтичну подорож в Амальфі, Італія.

Весілля Анни Селюкової і Євгенія Качалова

Весілля Анни Селюкової і Євгенія Качалова
Весілля Анни Селюкової і Євгенія Качалова / Viva

Теги: LifeStyle Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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