Як пройшов UPark Festival 2018: яскраві кадри з Instagram
Музичний фестиваль UPark Festival 2018 відбувся у Києві 25 і 26 липня на стадіоні "Динамо" імені Лобановського. За два дні на сцену UPark Festival вийшли найкращі музиканти Британії, Швеції, Ісландії та України.
Фестиваль зібрав світових знаменитостей таких як Kaleo, Tove Lo, Massive Attack та Gorillaz. Учасники UPark Festival насолоджувалися яскравими шоу, попри сильний дощ.
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Редакція LifeStyle 24 зібрала найкращі фото і відео користувачів Instagram, які відривалися на фестивалі.
Виступ і селфі з Massive Attack:
Виступ Gorillaz:
Виступ Bonobo:
Учасники UPark Festival:
Джерело: 24 Канал
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