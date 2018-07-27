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Як пройшов UPark Festival 2018: яскраві кадри з Instagram

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Виступ Massive Attack на UPark Festival 2018 у Києві
Виступ Massive Attack на UPark Festival 2018 у Києві / Фото з Іnstagram elishebamakeba

Музичний фестиваль UPark Festival 2018 відбувся у Києві 25 і 26 липня на стадіоні "Динамо" імені Лобановського. За два дні на сцену UPark Festival вийшли найкращі музиканти Британії, Швеції, Ісландії та України.

Фестиваль зібрав світових знаменитостей таких як Kaleo, Tove Lo, Massive Attack та Gorillaz. Учасники UPark Festival насолоджувалися яскравими шоу, попри сильний дощ.

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Редакція LifeStyle 24 зібрала найкращі фото і відео користувачів Instagram, які відривалися на фестивалі.

Виступ і селфі з Massive Attack:

 

Допис, поширений IV_MUSIC (@iv_music)

Виступ Gorillaz:

Виступ Bonobo:

Учасники UPark Festival:

 

Допис, поширений Yulia (@justjullie)

 

Допис, поширений Alex (@skazheniykhaak)

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини Києва Фестивалі
Джерело: 24 Канал
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