Як пройшов UPark Festival 2018: яскраві кадри з Instagram

Виступ Massive Attack на UPark Festival 2018 у Києві / Фото з Іnstagram elishebamakeba

Музичний фестиваль UPark Festival 2018 відбувся у Києві 25 і 26 липня на стадіоні "Динамо" імені Лобановського. За два дні на сцену UPark Festival вийшли найкращі музиканти Британії, Швеції, Ісландії та України.