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      Як псевдовибори на Донбасі вплинули на ринок нерухомості в окупованому Луганську

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      Окупований Луганськ: як змінились ціни на нерухомість після "виборів"
      Окупований Луганськ: як змінились ціни на нерухомість після "виборів" / qha.com.ua

      Після так званих "виборів" в окупованому Луганську стрімко впали ціни на нерухомість в обласному центрі.

      11 листопада в окупованих районах Донбасу відбулись так звані "вибори" ватажків місцевих окупантів, результати яких були відомі заздалегідь.

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      Псевдовибори погіршили і без того жалюгідну ситуацію на ринку нерухомості в окупованих містах.

      Ріелтори з Луганська на правах анонімності розповіли, якою є зараз ситуація з продажем квартир та житлових будинків в окупованому обласному центрі, пише LIGA.net.

      За словами співрозмовника видання, так звані "вибори" обвалили ціни на нерухомість в окупованому Луганську на 10-15%.

      На ситуацію на ринку нерухомості в окупованих містах можуть також вплинути результати президентських та парламентських виборів в Україні.

      Не секрет, що багато хто чекає виборів в Україні, хто буде при владі. Може, повернемося все-таки в Україну,
      – сказав один з ріелторів.

      Він пояснив, що саме з огляду на вибори в Україні, чимало людей, які володіють нерухомістю в окупованих містах Донбасу не поспішають оформляти угоди за псевдодокументами невизнаних "республік".

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      "На сьогодні можна оформити тільки тут, українські документи не приймаються. Це стосується і довіреностей: або місцеві, або російські", – зазначила ріелторка.

      Для прикладу, вона навела теперішні ціни на житло в окупованому Луганську – трикімнатна квартира з меблями, "під ключ" коштуватиме приблизно 10-13 тисяч доларів залежно від району міста, стану і поверху. Однокімнатну можна купити від 4 тисяч доларів, а двокімнатну від 7,5.

      Теги: Новини України Новини нерухомості Ринок нерухомості Війна на Донбасі Новини Луганська Псевдовибори на окупованому Донбасі Ціни на нерухомість
      Джерело: 24 Канал
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