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      Як Путін хоче використати псевдовибори на Донбасі: пояснення Геращенко

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      Геращенко озвучила мету Путіна в організації псевдовиборів на Донбасі
      Геращенко озвучила мету Путіна в організації псевдовиборів на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Президент Російської Федерації Володимир Путін зацікавлений у легітимізації окупаційних адміністрацій бойовиків та виході з Мінського процесу. Окрім того, псевдовиборами бойовиків він намагається дестабілізувати ситуацію в Україні напередодні президентських виборів у 2019 році.

      Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко, передає "Укрінформ".

      Читайте також: Окупанти озвучили результати виборів: з'явилася реакція Кремля

      "Ці вибори робляться, очевидно, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні напередодні виборів", – наголосила чиновниця.

      За її словами, проведенням цих псевдовиборів Путін також намагається легітимізувати так звані "ЛНР" та "ДНР".

      Навіщо Путін це робить саме зараз? Та саме для того, щоб вийти з Мінського процесу і розірвати його,
      – наголосила Геращенко.

      Перший віце-спікер також нагадала, що світові санкції проти Росії "прив'язані" саме через невиконання Мінських угод.

      Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донбасу пройшли псевдовибори нових ватажків проросійських бойовиків. Їх не визнає ні Україна, ні весь цивілізований світ. Як оголосили окупанти після підрахунку нібито 100% бюлетенів, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін, натомість непідконтрольні Києву території на Луганщині очолить чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник.

      Теги: Ірина Геращенко Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Псевдовибори на окупованому Донбасі Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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