Як Путін розглядає Україну: думка російського політика

Президент Росії Володимир Путін розглядає питання України як фактор, що дозволяє йому утримувати владу в Росії. Крім того, господар Кремля й надалі продовжуватиме здійснювати провокації та підступні дії, оскільки саме так він розпочинав й інакше не вміє.

Таку думку висловив російський опозиційний політик Костянтин Боровий у коментарі ресурсу "Обозреватель".

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"До теперішнього часу Путін розглядає питання Криму, питання Сходу України як фактор, що дозволяє йому утримувати владу в Росії. Відтак, господар Кремля не є готовим звільнити Україну або припинити агресію проти України", – зауважив він.

На переконання Борового, для російського президента вищезазначені питання є не тільки продовженням провокацій, підступних дій, але й питання безпеки його влади.

"Він утримує владу завдяки цій імперській політиці. Він розпочав свою діяльність провокаціями, які створили в країні відчуття необхідності сильної влади, сильного керівника. Вибухи будинків, Друга чеченська війна", – зауважив політик.

Щодо питання обміну полоненими, то він додає, що Путіну отримати в обмін російських громадян, які вчинили злочини та перебувають на території України – замало, оскільки чинний господар Кремля хотів би при цьому й отримати позитивний імідж.