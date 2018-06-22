Як Путін розглядає Україну: думка російського політика
Президент Росії Володимир Путін розглядає питання України як фактор, що дозволяє йому утримувати владу в Росії. Крім того, господар Кремля й надалі продовжуватиме здійснювати провокації та підступні дії, оскільки саме так він розпочинав й інакше не вміє.
Таку думку висловив російський опозиційний політик Костянтин Боровий у коментарі ресурсу "Обозреватель".
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"До теперішнього часу Путін розглядає питання Криму, питання Сходу України як фактор, що дозволяє йому утримувати владу в Росії. Відтак, господар Кремля не є готовим звільнити Україну або припинити агресію проти України", – зауважив він.
На переконання Борового, для російського президента вищезазначені питання є не тільки продовженням провокацій, підступних дій, але й питання безпеки його влади.
"Він утримує владу завдяки цій імперській політиці. Він розпочав свою діяльність провокаціями, які створили в країні відчуття необхідності сильної влади, сильного керівника. Вибухи будинків, Друга чеченська війна", – зауважив політик.
Щодо питання обміну полоненими, то він додає, що Путіну отримати в обмін російських громадян, які вчинили злочини та перебувають на території України – замало, оскільки чинний господар Кремля хотів би при цьому й отримати позитивний імідж.
Нагадаємо, 21 червня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, під час якої закликав російського лідера звільнити українських заручників, які утримуються в російських в’язницях та на окупованих нею територіях. Також, український гарант наголосив на важливості виконання Москвою мінських домовленостей та розгортання миротворчої місії на окупованому Донбасі.