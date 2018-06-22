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Як Путін розглядає Україну: думка російського політика

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Володимир Путін не є готовим звільнити Україну або припинити агресію проти України, – Боровий
Володимир Путін не є готовим звільнити Україну або припинити агресію проти України, – Боровий / Getty Images

Президент Росії Володимир Путін розглядає питання України як фактор, що дозволяє йому утримувати владу в Росії. Крім того, господар Кремля й надалі продовжуватиме здійснювати провокації та підступні дії, оскільки саме так він розпочинав й інакше не вміє.

Таку думку висловив російський опозиційний політик Костянтин Боровий у коментарі ресурсу "Обозреватель".

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"До теперішнього часу Путін розглядає питання Криму, питання Сходу України як фактор, що дозволяє йому утримувати владу в Росії. Відтак, господар Кремля не є готовим звільнити Україну або припинити агресію проти України", – зауважив він.

На переконання Борового, для російського президента вищезазначені питання є не тільки продовженням провокацій, підступних дій, але й питання безпеки його влади.

"Він утримує владу завдяки цій імперській політиці. Він розпочав свою діяльність провокаціями, які створили в країні відчуття необхідності сильної влади, сильного керівника. Вибухи будинків, Друга чеченська війна", – зауважив політик.

Щодо питання обміну полоненими, то він додає, що Путіну отримати в обмін російських громадян, які вчинили злочини та перебувають на території України – замало, оскільки чинний господар Кремля хотів би при цьому й отримати позитивний імідж.

Нагадаємо, 21 червня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, під час якої закликав російського лідера звільнити українських заручників, які утримуються в російських в’язницях та на окупованих нею територіях. Також, український гарант наголосив на важливості виконання Москвою мінських домовленостей та розгортання миротворчої місії на окупованому Донбасі.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Володимир Путін Новини Росії Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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