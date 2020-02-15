Як Путін використав інцидент під Корсунь-Шевченківським для анексії Криму: обурливі факти

Російські ЗМІ охрестили інцидент під Корсунь-Шевченківським на Черкащині "Корсунським погромом". 20 лютого місцеві активісти зупинили автобусну колонну кримських антимайданівців, які поверталися додому з Києва. Автобуси начебто спалили, кримчанам погрожували, били, змушували їсти скло, зрештою сімох вбили. Що у цій історії правда, а що фейк – читайте далі.

Події лютого 2014 року під містечком Корсунь-Шевченківський увійшли одразу до трьох російських фільмів.

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У фільмі "Крым. Путь на Родину" Путін заявив, що нібито саме після інциденту у Черкаській області у Кремлі вирішили окупувати Крим.

Коли ми побачили спалах крайнього націоналізму, було зрозуміло, що для людей, які живуть у Криму, можуть прийти дуже важкі часи. І лише тоді, я хочу наголосити, з'явилися думки про те, що ми не можемо просто так залишити людей, покинути їх у біді,

– сказав тоді Путін.

Під Корсунем-Шевченківськом нібито загинули кримчани. І на цьому наголошують у російському кіно. Герої фільму "Корсунський погром" розповідають як вбивали українські націоналісти. У стрічці "Крым. Путь на Родину" автор Андрій Кондрашов навіть називає точну кількість загиблих та зниклих безвісти кримчан.



Кадри з фільму "Крым. Путь на Родину"

Журналісти "Крим.Реалії" розвінчали міф російської пропаганди та відтворили історію від сутичок у Маріїнському парку до повернення кримських антимайданівців додому.

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