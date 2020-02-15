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      Як Путін використав інцидент під Корсунь-Шевченківським для анексії Криму: обурливі факти

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      Корсунський інцидент / www.scoopnest.com

      Російські ЗМІ охрестили інцидент під Корсунь-Шевченківським на Черкащині "Корсунським погромом". 20 лютого місцеві активісти зупинили автобусну колонну кримських антимайданівців, які поверталися додому з Києва. Автобуси начебто спалили, кримчанам погрожували, били, змушували їсти скло, зрештою сімох вбили. Що у цій історії правда, а що фейк – читайте далі.

      Події лютого 2014 року під містечком Корсунь-Шевченківський увійшли одразу до трьох російських фільмів. 

      Важливо! Крим без води: чи допоможе Зеленський анексованому півострову

      У фільмі "Крым. Путь на Родину" Путін заявив, що нібито саме після інциденту у Черкаській області у Кремлі вирішили окупувати Крим. 

      Коли ми побачили спалах крайнього націоналізму, було зрозуміло, що для людей, які живуть у Криму, можуть прийти дуже важкі часи. І лише тоді, я хочу наголосити, з'явилися думки про те, що ми не можемо просто так залишити людей, покинути їх у біді,
      – сказав тоді Путін. 

      Під Корсунем-Шевченківськом нібито загинули кримчани. І на цьому наголошують у російському кіно. Герої фільму "Корсунський погром" розповідають як вбивали українські націоналісти. У стрічці "Крым. Путь на Родину" автор Андрій Кондрашов навіть називає точну кількість загиблих та зниклих безвісти кримчан.


      Кадри з фільму "Крым. Путь на Родину"

      Журналісти "Крим.Реалії" розвінчали міф російської пропаганди та відтворили історію від сутичок у Маріїнському парку до повернення кримських антимайданівців додому. 

      Повний випуск програми "Крим. Реалії" дивіться сьогодні на 24 каналі о 19:00. Не пропустіть!

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      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Російська пропаганда Антимайдан Новини Криму Анексія Криму Новини України
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