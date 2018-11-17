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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      Як путінський олігарх Фукс веде розкішний бізнес в Україні: скандальні деталі

      Політична кухня 292 Читать новость на русском

      Павло Фукс нещодавно відсвяткував свій День народження – 47 років. Цей бізнесмен народився у Харкові, але довгий час жив і працював у Росії.

      Він заснував там девелоперську компанію Mos City Group, був акціонером російського банку і входив до складу правління Російського союзу промисловців і підприємців.

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      Фукс навіть проводив перемовини із майбутнім Президентом США Дональдом Трампом про будівництво Trump Tower у Москві. Але вони ні до чого так і не домовились. Та нас Фукс цікавить не московською кар'єрою. Після революції він повернувся в Україну. 

      У 2015 році отримав українське громадянство, а у 2018 році навіть потрапив під російські санкції. Чому Фукс вирішив змінити країну? Достеменно невідомо. За однією з версій, він повернувся в Україну через конфлікти з російськими бізнес-партнерами. А знав він у Росії багатьох людей. Деякі із них навіть пов'язані із його рідним Харковом.

      Так, у серпні 2013 року мер Харкова Геннадій Кернес опублікував на своїй сторінці в Instagram фотографію із підписом: "Харьков, день встречи друзей". На ній, крім Кернеса є також Фукс і громадянин Росії Олександр Шишкін.

      Через рік, вже після революції, обидва друга Кернеса рішенням міськради стали почесними громадянами міста. Через це вибухнув скандал. Адже Шишкін – член Ради федерації Росії та підтримував анексію Криму. Суд пізніше відібрав харківське звання у нього. Фукс же залишився найкращим другом Кернеса і почесним громадянином міста, у якому він реалізував кілька меценатських проектів.

      фукса
      Павло Фукс

      Але його бізнес-інтереси в Україні виходять далеко за межі Харкова. Розмір його статків преса оцінює у 240 мільйонів доларів. Та які саме активи належать Фуксу в Україні точно не відомо. Проте відома сфера його інтересів – це борги діячів режиму Віктора Януковича та ліцензії на газовидобування. Цей бізнес складно описати, але скажу тільки, що його можна купити, а потім перепродати іншим.

      Так було, наприклад, із боргами Київського метрополітену. На початку цього року Фукс став бенефіціаром компанії, якій київський метрополітен був винен гроші за придбання вагонів метро у лізинг. Останній раз виплата боргу здійснювалась у 2014 році. Пізніше суди збільшили борг метро до космічної суми у двох мільярдів гривень.

      Після цих судових рішень, у компанії, якій метро заборгувало гроші, з'явився Фукс і почалася виплата боргу. За 8 місяців, поки його прізвище було в офіційних документах фірми, метро мусило відрахувати кілька сотень мільйонів гривень. Потім компанія перейшла вже іншим – австрійсько-угорській фірмі. Хто її кінцевий власник, це теж питання.

      фукса
      Геннадій Кернес та Павло Фукса

      Зацікавився Фукс і українським газом. Він постійно пише про газовидобування у своєму Telegram каналі. З Фуксом пов'язують фірму, яка свого часу входила в орбіту інтересів Едуарда Ставицького, колишнього міністра екології та природних ресурсів часів Януковича.

      Ця фірма до революції отримала багато ліцензій на видобуток газу, зокрема у Полтавській області. Після Майдану почалися розслідування, ліцензії заморозили. Але фірма змінила назву і власника, суди усе розморозили та зараз вона знову повертає собі усі ліцензії. Скандальній фірмі допомагають у цьому депутати Полтавської облради, які голосують за газові дозволи.

      Таким чином колишній актив діячів Януковича повертає усе собі назад. Фукс заперечує, що причетний до цієї фірми. Серед її офіційних власників, як легко можна здогадатися, офшор. Єдиний бізнес, який офіційно підтверджує Фукс – це проект будівництва на Рибальському півострові, поряд зі спортивним клубом 5-й елемент Петра Порошенка.

      Звісно, неможливо уявити, що колишній російський бізнесмен такого масштабу заробляє в Україні не маючи домовленостей з владою. Він, до речі, активно підтримує політику Президента Петра Порошенка та уряду у своєму Telegram. Також Фукс добре знайомий з міністром МВС Арсеном Аваковим, був на презентації його книжки у Харкові, разом з юристом Трампа Рудольфом Джуліані.

      аваков
      Арсен Аваков

      Спілкується бізнесмен і з нардепом БПП Олександром Грановським, а також депутатом групи "Відроження" Віталієм Хомутинником. А дружині Вадима Рабіновича, лідера партії "За життя", Фукс передав 22 мільйони гривень гарантійного внеску за якоюсь угодою. З такими зв'язками не має жодних сумнівів у тому, що Фукс в Україні буде непогано заробляти. А якщо зміняться політичні умови, він завжди може перепродати борги, ліцензії, і недобудови, і переїхати в іншу країну. 

      Автор: Крістіна Бердинських
      Теги: Новини України Новини Росії Арсен Аваков Політична кухня Відеоблоги Бізнес Гроші Геннадій Кернес
      Джерело: 24 канал
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