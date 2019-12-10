Як Путіну 6 людей в туалеті допомагали та інші жарти соцмереж про нормандський саміт

Саміт у нормандському форматі відбувся у Парижі 9 грудня, спілкувалися лідери Німеччини, Франції, Росії та України про ситуацію на Донбасі. Попри серйозність заходу, не обійшлося без курйозів, які активно коментували користувачі соцмереж.

Спершу уважні користувачі соцмереж зауважили, що Володимир Путін приїхав на нормандську зустріч у броньованому лімузині Aurus Senat, який спеціально привезли з Росії.

До слова, перед нормандським самітом у Парижі з Путіним стався конфуз: відео

Натомість український президент Володимир Зеленський, у порівнянні з російським колегою, приїхав на... Ні, не на велосипеді, який йому подарували в Естонії, а таки на автомобілі – мінівені Renault.

Putin arrives at the meeting in his Aurus Senat armored limousine specially flown in from Russia.

Zelenskiy arrives in a Renault minivan pic.twitter.com/xLt9wn1vaL — Alec Luhn (@ASLuhn) December 9, 2019

Потім звернули увагу на те, що Путін якийсь не такий, наче "двійник" справжнього. Бо хіба справжній Путін дозволив би, щоб його ось так некрасиво сфотографували:

Похоже дед доминирует в Париже pic.twitter.com/adYjyaOAIg — Kirill Rodnoi (@kirillrodnoi) December 9, 2019

Не могли не згадати у мережі й про те, що саміт відбувся на тлі новини про відсторонення Росії від топових спортивних змагань через допінговий скандал.

"Якби я був Зеленським, я б розпочав зустріч з Путіним зі слів, що "для нас головне не перемога, а участь – це справжній дух Олімпіади". І потім глянути в очі Путіна. Налиті кров'ю", – написав у твіттері Євген Федченко.

If I were Zelensky, I would start #NormandySummit with #Putin saying that 'for us what is the most important is not to win but to participate - in true spirit of Olympics'. And then you can look into Putin's eyes. Full of blood pic.twitter.com/ybWNe54OY5 — Yevhen Fedchenko (@yevhenfedchenko) December 9, 2019

Зустріч ще не почалася, а Путін вкотре здивував людей дивним привітанням із французьким службовцем.

Russia’s president Vladimir Putin arrives at the Elysee for talks... another failed doorstep for my collection. pic.twitter.com/rcZqteMpHS — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 9, 2019

А коли зустріч таки почалася, то декому навіяла, очевидно, спогади з далекого дитинства.



Погодьтеся, схоже?

І вишенька на торті. "Я порахував, шестеро людей супроводжувало Володимира Путіна до туалету", – зауважив Джона Фішер.

So I’m counting 6 people accompanying Vladimir Putin to the toilet... pic.twitter.com/BjG5N5IpDR — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 9, 2019

Подейкують, охоронці Путіна збирають усі його відходи, щоб WADA і там допінг не знайшла. Ну, або щоб не клонували потайки зі зразків ДНК.



Без коментарів і для хорошого настрою зранку

А про серйозні підсумки нормандського саміту – читайте у матеріалі 24 каналу.