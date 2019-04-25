Як Рада голосувала за закон про державну мову

Напередодні голосування за закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", Верховною Радою ширились чутки про нестачу депутатів, готових його підтримати. Одні казали, що народні обранці побояться голосувати, мовляв, щоб не спровокувати напругу в суспільстві напередодні травневих свят, інші – що він не на часі.

Проте, закон все ж було ухвалено 278 голосами. Які емоції вирували під Верховною Радою та всередині, хто приїхав підтримати депутатів та про що говорили в кулуарах – у репортажі журналістки 24 каналу.

Всі на мітинг!

Ранок четверга у столиці видався сонячним і теплим. В повітрі літали весняні аромати, які віщували вдалий робочий день, зокрема, й для народних депутатів. Хоча поблизу парламенту й зібрався мітинг на підтримку закону про державну мову, а зі сцени, яку поставили поблизу, вигукували промови на підтримку закону. Охороняли натовп та Раду кілька сотень поліціянтів.

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В парламенті цього дня зібралась мало не рекордна кількість народних обранців, що буває вкрай рідко. Дехто з них навіть вдягнув вишиванку, таким чином висловлюючи свою підтримку законопроекту. Хоч депутатів було й багато, проте вони не поспішали виходити в кулуари, де активно обговорювали, наскільки вірогідне позитивне голосування за законопроект. Багато хто сходився на думці, що навряд чи назбирають потрібну кількість голосів. Мовляв, депутати побоюються, аби закон не спровокував масові заворушення у східних регіонах, адже там його трактуватимуть по-своєму.



Спонукати проголосувати за закон про мову, прийшло кілька сотень українців

У цей час з парламентської трибуни головний радикал країни Олег Ляшко в оточенні своєї команди заявляв про те, що його фракція проголосує за цей знаковий для нашої країни закон.

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На підтримку законопроекту висловився і голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

Сьогодні ми не робимо щось особливе, ми виконуємо Конституцію, де зазначено, що українська мова є державною. Ми ухвалимо закон, який врегулює її функціонування, захищає її і робить мовою країни, не зачіпаючи при цьому інших мов,

– наголосив у своєму виступі Олег Березюк.

Фракція "Батьківщина" також підтримала закон. Виступаючи з трибуни, заступник голови партії Андрій Кожем'якін наголосив, що вони завжди захищали українську мову. Зокрема, у 2012 році під час Мовного майдану.

Щоправда, ще до початку голосування в кулуарах Верховної Ради засновник "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко заявив, що у випадку ухвалення мовного закону, вони готові оскаржувати його в судах.

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У нас вже готове подання, де перелічені статті, які було порушено під час розгляду законопроекту. Впевнений, що Конституційний суд повинен скасувати цей каральний закон. Таким чином, ми уникнемо дискримінації частини наших громадян,

– наголосив він.

Натомість, підтримати мовний закон до парламенту приїхав Віктор Ющенко та почесний Патріарх Православної церкви України Філарет, якого в Раді привітали оваціями. А в урядовій ложі очікували голосування віце-прем’єр Павло Розенко, віце-прем’єр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко, Міністр культури Євген Нищук.



До Ради завітало багато гостей, щоб підтримати депутатів

Через відео до депутатів звернулись видатні українці, зокрема, поет Іван Малкович, письменниця Оксана Забужко, журналіст Роман Скрипін та інші. Вони закликали підтримати доленосний закон.

Відомі українці закликали підтримати закон про мову: дивіться відео

Підтримка у 278 голосів

Коли настав час голосування, Рада буквально завмерла в очікуванні рішення. І от на табло з'являється 278 "за", зала буквально зривається схвальними криками: "Слава Україні" – "Героям Слава!" Після чого всі разом заспівали Гімн України.

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Після вдалого голосування поспілкуватись з журналістами в парламентські кулуари вийшов почесний Патріарх Православної церкви України Філарет. Він сказав, що прийняття закону про українську мову має велике значення, оскільки він утверджує українську націю.

Прийняття закону про українську мову має велике значення. Цей закон утверджує українську націю. Є нація – є народ, а є народ – є держава. За що ми боролись не лише, коли отримали державу? Саме за це ми боролись протягом багатьох століть. Але, ми перемогли, тому що з нами правда. А з правдою Бог, а там, де Бог, там завжди перемога,

– наголосив почесний Патріарх.



На необхідності ухвалення мовного закону наголошував і почесний Патріарх Філарет

Філарет подякував народним депутатам за ухвалений закон. Також він зауважив – це не означає, що в Україні заборонені інші мови.

Всі мови в Україні дозволені й всі ми розмовляємо різними мовами, зокрема, англійською, німецькою, російською, білоруською. Водночас, державна мова одна – українська. Так само, як у всіх європейських державах, є державна мова, а є ті, якими розмовляють деякі громадяни цих країн. Так само, як у Сполучених Штатах Америки люди спілкуються багатьма мовами, але англійська – державна мова. Нічого нового ми тут не вигадали, ми йдемо тим шляхом, що інші держави,

– сказав Філарет.

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Голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький наголосив – закон жодним чином не принижує національні меншини.

Ми врахували більшість правок народних депутатів. На три роки перенесли введення адміністративної відповідальності за порушення закону. За цей час в усіх областях будуть створені центри, які навчатимуть українській мові. Цей закон вводить українську мову в армію, але не вводить жодних покарань за те, що хтось з військових раптом не зможе говорити українською. Тому що наші військові хочуть і вже зараз спілкуються українською,

– додав Микола Княжицький.



Що передбачає закон про мову

Член депутатської групи "Воля народу" Євген Рибчинський додав, що останні 28 років у нас зовсім не було ідеологічної складової.

Зрештою, війна змінила ситуацію та опустила на землю тих, хто вважав, що ми з нашим північним сусідом – брати. Цей закон – основоположний в українській державності. Важливо, чи розумієш значущість мови держави, де ти живеш,

– заявив народний депутат.

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Його колега народний депутат Ірина Луценко додала, що функціонування української мови як державної, жодним чином не впливатиме на здійснення релігійних обрядів, не зменшуватиме статус мов національних меншин у спілкуванні й навчанні.

"Водночас, функціонування української мови як державної спонукатиме державних службовців спілкуватись нею, також це повинні будуть робити представники органів місцевого самоврядування. Вся документація, пов’язана із державотворенням теж має бути державною мовою", – додала нардеп.

Насамкінець депутати запевнили – спікер парламенту та президент не затягуватимуть з підписанням цього закону.