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      Як Рада може розглянути 16 тисяч правок до закону про банки: пояснення від "Слуги народу"

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      Як Рада може розглянути 16 тисяч правок до закону про банки: пояснення від "Слуги народу" / Getty Images

      У фракції "Слуга народу" хочуть згрупувати 16 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту – законопроєкту щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

      Про ідею групування правок до "антиколомойського" законопроєкту повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерело у керівництві фракції. За словами джерела, таким чином розгляд у Раді буде нетривалим.

      До теми Тисячі правок до "антиколомойського" законопроєкту: наскільки це може затягнутись

      Існує стаття регламенту, яка дозволяє згрупувати поправки, відповідно до того, до якої статті вноситься ця правка. Приблизно так ми розглядали, коли були "майданчики Яценка". В принципі, там була велика кількість правок, але зрештою в залі це не було так довго,
      – розповіло джерело у фракції, додавши, що наразі рішення щодо такого розгляду немає.

      При цьому співрозмовник видання зауважив, що з чотирьома тисячами правок до законопроєкту про ринок землі так не вийшло, "тому що це був політичний піар окремих партій, які принципово не давали згоди, щоб за регламентом їх згрупувати та відхиляти "пачками".

      Джерело у фракції також повідомило, що поправки до "антиколомойського" законопроєкту поки що тільки планують розглянути на засіданні профільного комітету. У фракції нагадали, що аграрний комітет близько тижня готувався до розгляду 4 тисяч правок до земельного законопроєкту.

      "Можна тільки уявити, скільки часу знадобиться комітету для того, щоб звести таблицю. Поки що думають, яким чином ці правки проводити через комітет. Це фізично довго, коли така кількість правок", – розповіли у фракції.

      Що передбачає "антиколомойський" законопроєкт

      • 30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Схвалення такого закону вимагають в МВФ для надання Україні фінансової допомоги.
      • Законопроєкт передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Тобто збанкрутілі банки не повертатимуть їхнім колишнім і чинним власникам – як-от "Приватбанк" – Ігорю Коломойському. Саме тому проєкт отримав у народі назву "антиколомойський".
      • При цьому, навіть якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це не може бути підставою для скасування такого рішення чи повернення банку ексвласнику.
      • Станом на ранок 8 квітня до законопроєкту про банки до другого читання подали понад 16 тисяч правок. Більшість авторів правок – нардепи від "Слуги народу".
      • До розгляду усіх правок законопроєкт не може розглядатися у другому читанні, а отже і не може бути схваленим парламентом в цілому. Навіть за найоптимістичніших оцінок, депутати не зможуть розглядати більш ніж тисячу правок за день.
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Приватбанк Слуга народу Верховна Рада Законодавство Банки Новини України Новини політики
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