Як Рада може розглянути 16 тисяч правок до закону про банки: пояснення від "Слуги народу"

У фракції "Слуга народу" хочуть згрупувати 16 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту – законопроєкту щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Про ідею групування правок до "антиколомойського" законопроєкту повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерело у керівництві фракції. За словами джерела, таким чином розгляд у Раді буде нетривалим.

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Існує стаття регламенту, яка дозволяє згрупувати поправки, відповідно до того, до якої статті вноситься ця правка. Приблизно так ми розглядали, коли були "майданчики Яценка". В принципі, там була велика кількість правок, але зрештою в залі це не було так довго,

– розповіло джерело у фракції, додавши, що наразі рішення щодо такого розгляду немає.

При цьому співрозмовник видання зауважив, що з чотирьома тисячами правок до законопроєкту про ринок землі так не вийшло, "тому що це був політичний піар окремих партій, які принципово не давали згоди, щоб за регламентом їх згрупувати та відхиляти "пачками".

Джерело у фракції також повідомило, що поправки до "антиколомойського" законопроєкту поки що тільки планують розглянути на засіданні профільного комітету. У фракції нагадали, що аграрний комітет близько тижня готувався до розгляду 4 тисяч правок до земельного законопроєкту.

"Можна тільки уявити, скільки часу знадобиться комітету для того, щоб звести таблицю. Поки що думають, яким чином ці правки проводити через комітет. Це фізично довго, коли така кількість правок", – розповіли у фракції.

Що передбачає "антиколомойський" законопроєкт