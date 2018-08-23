Як реагувати батькам, якщо дитина обзивається

Дуже часто можна побачити таку картину: батьки щось не дозволяють дитині, а в той час малюк починає обзивати їх поганими словами.

Іноді дитина це робить через те, що не відчуває себе в безпеці, пише 4mama.

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У цій ситуації необхідно уникнути покарань. А відповіді на образи повинні бути максимально нудними.

Більшість батьків не знають, як це зробити. Коли поведінка дитина повторюється і вона називає вас дурними, то дитина очікує на цікаву відповідь.



Дитина обзиває батьків

Більшість психологів радить ігнорувати цю поведінку. Проте коли дитина ображена чи зла це складно зробити. Саме то потрібно використовувати одну і ту ж фразу і говорити це дуже нудним тоном.

До прикладу, "О, ти ж знаєш, мені це не подобається, коли ти це говориш". Ви маєте показати, що така поведінка дитини для вас не є екстраординарною.

Дитина спершу почне перевіряти вашу поведінку, вона може навіть зробити щось гірше або ще більше образити. Але це не повинно змінювати вашу поведінку. По можливості вийдіть в іншу кімнату. Якщо поведінка дитини покращиться, спробуйте сказати ще раз спокійним тоном те, що вам це не подобається.



На агресію дитини відповідайте спокійно

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