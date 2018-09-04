Як реагувати на провокації РФ в Азовському морі: заява Клімкіна

Глава українського МЗС Павло Клімкін заявив, що Україна у своїй реакції на провокації Росії в Азовському морі має використовувати комплексний підхід - і юридичні дії у міжнародних судах, і безпекові рішення, і співпрацю з міжнародними партнерами.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

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"Ми передбачали загострення ситуації в Азовському морі, і передбачали це не вчора й не позавчора. Ми прекрасно розуміли, що РФ почне контрольовану ескалацію і почне піднімати ставки. І наші дії не мають бути сконцентровані тільки на політику, тільки на безпеку, тільки на юридичні питання. Спрацює поєднання всього", – заявив міністр.

Він зазначив, йдеться про юридичні дії, протидесантні дії і розвиток подальшої присутності в Азовському морі та спільні зусилля з партнерами та друзями України.

Також, Клімкін підкреслив важливість визнання Азовського моря нормальним територіальним морем.

До слова, напередодні Держдепартамент США розкритикував дії Росії щодо українських суден в Азовському морі та Керченській протоці. Також у Держдепі звинуватили Кремль у порушенні міжнародного права.