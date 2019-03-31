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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК ЦВК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК ЦВК

      Як реагують українці на території Росії на те, що не можуть проголосувати

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      Президентські вибори 2019
      Президентські вибори 2019 / Фото з відкритих джерел

      На цьогорічних виборах президента українці, які постійно проживають у Росії не зможуть проголосувати. МЗС України надало їм можливість проголосувати в посольствах України у Казахстані, Грузії та Фінляндії.

      Проте, як вони до цього ставляться у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст Роман Цимбалюк.

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      За його словами, треба розуміти, що територія Росії не настільки величезна. Раніше тут відкривалося 5 дільниць – це при посольстві і при чотирьох Генеральних консульствах.

      Більшість ставиться до цього з розумінням, адже ніхто не забуває, що Росія – це країна-агресор. Загалом, через величезні відстані, легше поїхати чи полетіти до України й проголосувати вдома,
      – запевнив Роман Цимбалюк.

      "Кремль найбільше хоче, щоб їх союзником на виборах в Україні став хаос", – додав журналіст. 

      Більше – дивіться у відео: 

      Як показує статистика, на території країни-агресора голосує менше ніж 1% виборців. У 2010 році був встановлений рекорд голосування у Москві – 5137 осіб. На минулих виборах президента у 2014 році до списку виборців на всіх дільницях в РФ було включено майже 50 тисяч осіб. З них проголосували 1 134 особи – це трохи більше 2% від зареєстрованої кількості виборців.

      9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора, яка анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі.

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      7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участь у президентських та парламентських виборах в Україні. 28 лютого закон набув чинності.

      Посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.

      вибори президент порошенко
      Як відбуватимуться вибори президента України

       

      blog_ava
      Пам'ятка виборця: як голосувати і які документи брати з собою
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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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