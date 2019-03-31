Як реагують українці на території Росії на те, що не можуть проголосувати

На цьогорічних виборах президента українці, які постійно проживають у Росії не зможуть проголосувати. МЗС України надало їм можливість проголосувати в посольствах України у Казахстані, Грузії та Фінляндії.

Проте, як вони до цього ставляться у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст Роман Цимбалюк.

Читайте також: Дивляться із заздрощами, – журналіст про ставлення Росії до виборів в Україні

За його словами, треба розуміти, що територія Росії не настільки величезна. Раніше тут відкривалося 5 дільниць – це при посольстві і при чотирьох Генеральних консульствах.

Більшість ставиться до цього з розумінням, адже ніхто не забуває, що Росія – це країна-агресор. Загалом, через величезні відстані, легше поїхати чи полетіти до України й проголосувати вдома,

– запевнив Роман Цимбалюк.

"Кремль найбільше хоче, щоб їх союзником на виборах в Україні став хаос", – додав журналіст.

Більше – дивіться у відео:

Як показує статистика, на території країни-агресора голосує менше ніж 1% виборців. У 2010 році був встановлений рекорд голосування у Москві – 5137 осіб. На минулих виборах президента у 2014 році до списку виборців на всіх дільницях в РФ було включено майже 50 тисяч осіб. З них проголосували 1 134 особи – це трохи більше 2% від зареєстрованої кількості виборців.

9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора, яка анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі.

Читайте також: Черги та святковий настрій: як голосують українці за кордоном

7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участь у президентських та парламентських виборах в Україні. 28 лютого закон набув чинності.

Посольство РФ заявило , що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.



Як відбуватимуться вибори президента України