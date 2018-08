Як реаліті-шоу родини Кардашян впливає на психіку

Експерти з Лондонської школи економіки і політичних наук визначили, що перегляд реаліті-шоу таких, як "Сімейство Кардашян" (Keeping Up With the Kardashians), погіршує моральні якості глядача.

Так, під час дослідження науковці виявили, що демонстрація багатства та розкішного життя на телебаченні робить людину матеріалістом і змушує її поводитися асоціально, пише Telegraph UK. Читайте також: Кім Кардашян подарувала 5-річній дочці сумку за 700 доларів: фото Також фахівці з'ясували, що перегляд подібних телешоу робить людину егоїстичною і погіршує моральні якості. За словами експертів, демонстрація багатого життя у ЗМІ призводить до того, що глядач починає думати, що розкіш і гроші – це щасливого життя. "За своєю суттю всі ми є матеріалістами. Але водночас наша соціальна взаємодія робить нас людяними та співчутливими. Все це залежить від нашої культури. Якщо в суспільстві матеріалізму приділяється все більше уваги, то це суспільство починає розцінювати метаріалізм як спосіб досягти найвищого рівня щастя. Це призводить до того, що люди стають егоїстичними і антисоціальними", – вказують автори дослідження.