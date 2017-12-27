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Як регулярні тренування впливають на якість сексу: висновок вчених

22:08, 27 грудня 1880
Як тренування впливають на якість сексу
Як тренування впливають на якість сексу / unsplash

Регулярні фізичні навантаження позитивно позначаються не лише на здоров'ї та фізичній формі, а й на якості сексуального життя.

В ході досліджень, вчені довели що, регулярні тренування прискорюють метаболізм, підвищують показники тестостерону та адреналіну в організмі, а це в свою чергу призводить до помітних поліпшень в сексуальному житті.

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За науковими спостереженнями, і чоловіки, і жінки, які займаються спортом частіше займаються сексом і вони більш задоволені його якістю. Всього лише півгодини інтенсивних вправ в день достатньо для того, щоб покращити сексуальне життя.

Для жінок тренування м'язів тазу і преса у жінок сприяє посиленню яскравості і частоти оргазмів. Це в першу чергу пов'язано з поліпшенням кровообігу в жіночих статевих органах.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Секс дослідження
Джерело: Сosmo
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