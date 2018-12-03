Як рекламний фільм викрив корупційні схеми голови Федерації футболу Павелка

Ми вже двічі звертали увагу на голову Бюджетного комітету Верховної Ради і Федерації футболу Андрія Павелка. Одна історія стосувалася захмарних витрат його родини з позолоченими квартирами, вартістю 17 тисяч доларів на місяць за оренду, островами та іншим "лакшері мейнстірмом". Друга історія – покриття для футбольних полів всієї України має ознаки корупційного попілу.

Ми про це вже б давно забули, якби нещодавно наші журналісти не побачили відео, яке мало б бути рекламою для Павелка та Федерації футболу.

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Проте у цій самій рекламі, яку створили, аби покращити його імідж, "засвітили" документами, що не мали б бачити люди. Новий англомовний фільм "Muddy Waters", у перекладі "Каламутні Води" розповідає про Україну. Автор цього фільму обіцяє викриття корупційних таємниць Федерації футболу України.



Фільм "Muddy Waters"

Ми теж свого часу робили розслідування про Федерацію, тому одразу подивилися фільм і зробили завдяки йому викриття, на яке ні автор, ні замовник точно не сподівалися. Але спочатку трохи про фільм.

Попри те, що його режисером був британець, фільм не має жодного відношення до британських ЗМІ. Його розмістили в інтернеті, на спеціально створеному каналі, де окрім "Каламутних Вод" більше нічого і немає. Тож, мені здається, більш нічого і не буде.

Ми почали дивитися на українську битву футболу проти природи, проте незабаром знайшли звинувачення про корупцію та порушення, тому "вода стала бруднішою",

– сказав журналіст Олівер Ріган.

Про зміст головного звинувачення на адресу Федерації футболу дізнаємося аж з одного речення: "Залишаються твердження, що компанія з ОАЕ була потрібна для крадіжки".



Розслідування журналістів

Це дивно, але автор розслідування більше нічого не пояснював про саму суть крадіжки і роль у ній фірми-посередника з Арабських Еміратів. Наче це не головне у фільмі, але нічого, ми пояснимо.

Крадіжка сталася при закупівлі обладнання для заводу Федерації футболу України, де виробляють газони для штучних полів. Федерація відкрила його минулого року, а далі почала монопольно продавати покриття коштом бюджету України.



Завод Федерації футболу України

Обладнання обійшлося Федерації у понад сім мільйонів доларів. Крім того, 20% цієї суми, судячи з документів, були корупційною переплатою, яка "осіла" в арабській компанії.

Як Федерація футболу закупила обладнання не на пряму у виробників, а через посередника – дивіться у програмі.