Як ріст людини впливає на розвиток раку

Американські дослідники з Університету Каліфорнії у Ріверсайд встановили, що високі люди мають більший ризик розвитку раку, ніж люди іншого зросту.

Про це пише Daily Mail.

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Вони виявили, що гормон ІФР (Інсуліноподібний фактор росту 1), що стимулює ріст людини, впливає на розвиток раку. Збільшення кількості клітин збільшує ймовірність того, що клітини перетворяться на пухлини.

Таким чином, більша кількість клітин в організмі є причиною вищого ризику розвитку раку.



Більша кількість клітин в організмі є причиною вищого ризику розвитку раку

Вчені відштовхувалися від середнього росту чоловіків – 175 сантиметрів та середньої висоти жінок 162 сантиметри. Вони оцінили ризик виникнення 23 ракових захворювань.

Для жінок підвищувався ризик розвитку раку щитоподібної залози, шкіри, лімфоми, товстої кишки, яєчників та молочної залози.

Для чоловіків збільшувався ризик виникнення раку щитоподібної залози, шкіри, лімфоми, товстої кишки, нирок, жовчних шляхів та центральної нервової системи.

Вчені виявили, що високі люди мають більший ризик виникнення раку. Небезпека виникнення онкології зростає з кожними 10 сантиметрами від середнього росту на 10%.



З кожними 10 сантиметрами від середнього росту ризик раку зростає на 10%

Дослідження показало, що у середньому ризик розвитку раку для чоловіків на 55% вищий, ніж у жінок.

А от у осіб з рідкісним типом карликовості під назвою синдром Ларона (середня висота жінок – 118 см, чоловіків – 124 см), ризик розвитку онкології на 50% нижчий, ніж у людини середнього росту.

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