Як ріст жінки пов'язаний з тривалістю життя

Нідерландські вчені з Маастрихтського університету виявили зв'язок між тривалістю життя жінок і їх ростом. З'ясувалося, що жінки, ріст яких був вище 175 сантиметрів, можуть прожити довше у порівнянні з жінками з нижчим ростом.

Свою роботу співробітники вчені почали з вивчення даних дослідження Netherlands Cohort Study, в якому брали участь 120 тисяч чоловіків і жінок у віці 55-69 років.

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Анкети містили інформацію про ріст, вагу та кількість фізичних навантажень в період, коли опитуваним було 20 років. Вчені зосередили свою увагу на тих, кому виповнилося 90 років – 433 чоловіки та 994 жінки.

У жінок з ростом вище 175 сантиметрів було більше шансів дожити до 90 років, ніж у жінок з ростом нижче 160 сантиметрів, пише BMJ Journals. Жінки, які страждають на ожиріння або, навпаки, нестачею ваги, мали менше шансів досягти того ж віку, ніж жінки зі стандартною вагою.

Дослідники зазначають, що на тривалість життя також можуть вплинути фізичні навантаження, з якими важливо не перестаратися. Навантаження до години в день можуть покращити ситуацію, а от довгі навантаження (до 1,5 години в день) навпаки – погіршать її.



На довголіття можуть вплинути фізичні навантаження, проте важливо не перестаратися

За словами експертів, вони не можуть дати однозначної відповіді, чому ожиріння впливає на довголіття жінок більше. Ймовірно це пов’язано з тим, що надмірна вага у чоловіків менш засуджується в суспільстві, можливо, вони з хорошим психічним станом мають тенденцію набирати вагу з часом. А от жінки, які критичніше ставляться до цього, мають погане психічне здоров’я, що й впливає на довголіття.

Вчені зазначають, що ріст безпосередньо не впливає на шанси людей жити довше.

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