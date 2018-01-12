Як різні види алкоголю впливають на настрій та вашу поведінку
Якщо знати міру в алкогольних напоях, то можна відчути себе більш впевненим чи заспокоїтись. Цікаво, що кожен різновид алкогольного напою по-своєму впливає на ваш настрій та поведінку.
Міцні алкоголь напої
На основі даних опитувань вчені з’ясували, що спиртне більше 40° допомагає людям відчувати себе більш впевненими і привабливими. 59% респондентів відповіли, що міцні напої роблять їх більш привабливими в своїх очах, 58% відчувають себе бадьорішим, 42% – сексуальнішими.
Читайте також: Що станеться з організмом, якщо пити вино щодня: дослідження
Однак роль грає не лише сам напій, а й місце, де ви п'єте. Всі перераховані вище емоції яскравіше відчуваються, якщо ви п'єте в барі чи ресторані, а не в себе вдома.
Якщо ж з міцними напоями перебрати, то настрій може різко змінитися. 30% людей міцні напої роблять агресивними, 28% – неспокійними і 22% – плаксивими. Причому напідпитку чоловіки приходять в лють набагато частіше, ніж жінки.
Вино
53% опитаних вважають, що воно допомагає розслабитися, а 27% – відчувають себе впевненішими. Це можна пояснити тим, що помірне споживання червоного вина зменшує навантаження на серце і розширює кровоносні судини, тому людина стає більш спокійною.
Однак розслаблення після келиха червоного вина легко може перейти у втому: це відчули на собі 60% опитаних. У білого вина цей ефект не так яскраво виражений: тільки 18% людей воно робить млявими.
Читайте також: Що їсти, щоб побороти похмілля: поради дієтологів
Секрет в тому, щоб не переборщити з природними "заспокійливим" легко: перший келих вина корисний для здоров'я, а ось другий – вже ні. Серцевий ритм після цього частішає, а судини відчувають зайве навантаження.
Пиво
Пиво викликає у людей суперечливі емоції. 44% респондентів воно робить впевненими, 50% – розслабленими, 25% – бадьорими. А ось поганий настрій пиво мало кому приносить. Найбільший ризик – відчути себе втомленим: про це заявили 39% респондентів. Зате агресію, неспокій або бажання негайно розплакатися випробували в середньому менше 10%.
Деякі ефекти притаманні всім типам спиртного. Наприклад, в нетверезому стані люди поводяться більш імпульсивно. А настрій в стані сп'яніння сильно залежить від очікувань людини. Якщо ви п'єте для того, щоб відчути себе впевненіше, саме цього ефекту ви, швидше за все, і досягнете.
Втім, не варто розцінювати алкоголь як каталізатор настрою. Існують і інші способи відчути себе впевненіше або розслабитися, які не зашкодять при цьому вашому здоров'ю.
Вибір редакції
-
Параноя, як в Януковича, – Найєм розповів про "найбільшу проблему" Порошенка та Луценкасьогодні , 01:35
-
Російський зенітно-ракетний комплекс С-400 у Криму заступить на бойове чергування у суботусьогодні , 00:04
-
Стало відомо, хто та жінка, яка у Львові збила поліцейського і тягнула його на капоті12 січня , 23:17