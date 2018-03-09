Як робити розтяжку: простий комплекс вправ від Аніти Луценко
Розтяжка зробить ваше тіло гнучкішим, а рухи плавнішими. Розтягуватися треба після розминки, тоді ви зможете покращити ефективність вправ, не травмуючи м'язи і зв'язки.
Фітнес-тренер та експерт зі схуднення Аніта Луценко показала простий комплекс вправ на розтяжку.
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Дивіться відео, як робити розтяжку:
"Для мене розтяжка – це частина тренування не менш важлива, ніж саме тренування!" – каже Аніта.
Фітнес-тренер радить робити усі рухи по 10 раз в динаміці і усі затримувати по 1 хвилині. За словами Луценко, від цих вправ тіло стає гнучким і не затискаються м'язи від напруження.
Такий коротенький комплекс краще робити в кінці після тренування.
Джерело: 24 Канал
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