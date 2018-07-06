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Як робот CIMON зі штучним інтелектом надаватиме поради космонавтам

Інновації 12 Читать новость на русском

Майбутнє настало: наділений штучним інтелектом робот даватиме поради астронавтам та просто розбавить їхню самотність у космосі. Екіпаж МКС поповнився ще одним членом команди – незвичний "пасажир" був відправлений на орбіту разом зі свіжою партією вантажу на борту космічного корабля Dragon компанії SpaceX.

Так званий "Інтерактивний мобільний компаньйон екіпажу" або просто, скорочено англійською, – CIMON (Саймон), – це роботизований помічник у формі кулі – з екраном замість обличчя та "мозком" від IBM.

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Летюче "тіло" – результат роботи команди робототехніків з Airbus – важить близько 5 кілограмів; переміщається робот у невагомості за допомогою крихітних реактивних двигунів.

Робот CIMON допомагатиме астронавтам у космосі
Робот CIMON допомагатиме астронавтам у космосі

CIMON уміє розмовляти та відповідати на усні команди, повсюди слідуючи за своїм хазяїном. На час експерименту він буде закріплений за одним із астронавтів, чиї голос та фото були попередньо завантажені в його внутрішню пам’ять.

Втім, за потреби робот зможе прийти на допомогу й іншим астронавтам – CIMON з кожним днем ставатиме "розумнішим", а його база даних постійно оновлюватиметься і доповнюватиметься через хмарний сервіс IBM.

Робот CIMON
Робот CIMON з кожним днем ставатиме "розумнішим"

Крім того, що робот буде відображати на екрані необхідні інструкції та ділитися корисною інформацією зі своєї об’ємної бази даних, він також зможе знімати та демонструвати різні експерименти та процедури, які астронавти проводитимуть на орбіті.

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Особливо в нагоді такий помічник міг би стати під час тривалих космічних мандрівок, як-от, скажімо, експедиції на Марс. Він би допоміг оперативно вирішувати позаштатні ситуації, не чекаючи вказівок із Центру – поки відповідний сигнал надійде на Землю і назад.

Окрему увагу розробники приділять і емоційній складовій штучного інтелекту, щоб CIMON не давав нудьгувати та міг будь-якої миті підняти настрій учасникам космічних експедицій.

Джерело: 24 Канал
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