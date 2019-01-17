Як робота в офісі може зашкодити сімейному життю

Люди розлучаються частіше, якщо по роботі багато спілкувалися з протилежною статтю.

Соціологи зі Швеції вивчили, як сфера зайнятості співвідноситься зі статистикою розлучень, про це пише Science.

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Вчені звернулися до даних з Данії, де розлучення часто зустрічається. У розпорядженні соціологів виявилися відомості про шлюби, укладені з 1981 по 2002 рік, і про місце роботи подружжя. Близько 100 000 включених до вибірки пар розійшлися.

Зазначається, що чоловіки, які працювали переважно в жіночому колективі, розлучалися на 15% частіше за чоловіків, які працювали з іншими чоловіками. Схожа ситуація спостерігалася і в жінок, але ймовірність розлучення при роботі в чоловічому колективі підвищувалася на 10%.



Робота в колективі з протилежною статтю сприяє розлученню

Високоосвічені чоловіки розлучалися в два рази частіше за однолітків з більш низьким рівнем освіти.

Виявилося, що серед чоловіків рідше розлучаються фермери і бібліотекарі, серед жінок – зайняті в сільському господарстві, фармацевтиці та гірничої промисловості. Не дивно, що найчастіше розлучалися ті, у кого було багато молодих колег протилежної статі – наприклад, працівники готелів і ресторанів.

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