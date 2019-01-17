19:17
17 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальна медицина РФ. П'яна "Пошта Росії"
      Вєсті Кремля
      22:45, 16 січня
      Вєсті.UA: Яценко перегорів на відпочинку. Заявочки від Савченко
      Вєсті.UA
      21:54, 16 січня
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:02, 16 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Як робота в офісі може зашкодити сімейному життю

      86 Читать новость на русском
      Робота в офісі сприяє розлученню
      Робота в офісі сприяє розлученню / pixabay.com

      Люди розлучаються частіше, якщо по роботі багато спілкувалися з протилежною статтю.

      Соціологи зі Швеції вивчили, як сфера зайнятості співвідноситься зі статистикою розлучень, про це пише Science.

      Читайте також: Як кількість сексуальних партнерів впливає на міцність шлюбу

      Вчені звернулися до даних з Данії, де розлучення часто зустрічається. У розпорядженні соціологів виявилися відомості про шлюби, укладені з 1981 по 2002 рік, і про місце роботи подружжя. Близько 100 000 включених до вибірки пар розійшлися.

      Зазначається, що чоловіки, які працювали переважно в жіночому колективі, розлучалися на 15% частіше за чоловіків, які працювали з іншими чоловіками. Схожа ситуація спостерігалася і в жінок, але ймовірність розлучення при роботі в чоловічому колективі підвищувалася на 10%.

      Розлучення
      Робота в колективі з протилежною статтю сприяє розлученню 

      Високоосвічені чоловіки розлучалися в два рази частіше за однолітків з більш низьким рівнем освіти.

      Виявилося, що серед чоловіків рідше розлучаються фермери і бібліотекарі, серед жінок – зайняті в сільському господарстві, фармацевтиці та гірничої промисловості. Не дивно, що найчастіше розлучалися ті, у кого було багато молодих колег протилежної статі – наприклад, працівники готелів і ресторанів.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження Психологія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Трудова міграція: ситуація не покращується?
      сьогодні , 19:02 Трудова міграція: ситуація не покращується?
      Михайло Поживанов 106
      Що робитиме Росія у 2019 році та як їй протистояти: інтерв’ю із кіберфахівцем
      сьогодні , 19:01 Що робитиме Росія у 2019 році та як їй протистояти: інтерв’ю із кіберфахівцем
      Євгенія Мазур 101
      Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      16 січня , 17:00 Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      1105
      Україна – Польща: як змінять "антибандерівський" закон та що це означає
      сьогодні , 18:55 Україна – Польща: як змінять "антибандерівський" закон та що це означає
      Євгенія Мазур 570
      Пушилін втрачає розум через паніку та погрозу закінчити як Захарченко
      сьогодні , 17:01 Пушилін втрачає розум через паніку та погрозу закінчити як Захарченко
      Олексій Чибісов 3161
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня 2018 , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня 2018 , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук