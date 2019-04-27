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      Як родина Садового готується до Великодня: яскраві фото та відео

      57 Читать новость на русском

      Християни східного обряду готуються зустрічати Воскресіння Христове. Що обов'язково має бути у великодньому кошику – розповіла родина мера Львова Андрія Садового.

      В родині міського голови Львова готуються до Великодня наспівуючи гаївки. Мама Катерини Садової знає їх ще змалечку.

      Читайте також: Садовий привітав українців з Великоднем

      Перед Пасхою дружина Садового з матір'ю оздоблюють вишитими рушниками образи. А далі починають готувати те, що кластимуть до кошика.

      садовий
      Родина Садових оздоблює вишитими рушниками образи

      Розпочинають зі складнішого – приготування домашньої ковбаси. Для цього спочатку перемелюють м'ясо, потім вибивають його руками і начиняють ним кишку. 

      садовий
      Приготування до Великодня

      Пізніше переходять до приготування головного атрибуту свята – паски. Коли їх садять до печі, то промовляють молитву.

      "Молю Отче наш, Богородице Діво, щоб дочекатися наступного року. Як ставлю в піч, то я завжди перехрещую гарно, щоб добре спеклося, щоб все гарно було", – розповіла мама Катерини Кіт-Садової Марія Кіт.

      садовий
      Мама дружини міського голови готує паску

      Ще один атрибут свята – писанки, які у християн є символом Сонця, життя і безсмертя. Яйця пишуть разом усією родиною. В орнаментах закодована добра доля для себе і для України. За словами Катерина Кіт-Садової, найважливіше робити це з миром в душі.

      садовий
      Діти Садового малюють писанки

      садовий
      Сини Андрія Садового готуються до Великодня

      "Було, що витримувала піст, нічого м'ясного не їла. А потім я зрозуміла, що найважливіше – це мати мир всередині", – пояснила дружина міського голови Львова.

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      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Андрій Садовий Новини Львова Великдень
      Джерело: 24 канал
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