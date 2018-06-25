Як роми зажили недоброї слави та чому в Україні мало механізмів для їх соціалізації

Проблема соціалізації ромів виникла не вперше і не тільки в Україні. В різні роки, в різних країнах уряди намагалися створити для цієї нацменшини такі умови, щоби вони жили як активна частина суспільства, яка не порушує закон. Не завжди ці експеременти були вдалими.

Про них у кримінальних хроніках згадують мало не щомісяця. "Роми вклали майже двадцять вісім тисяч гривень, котрі зібрали на ремонт храму" - пишуть в газеті.

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"Закарпатські роми вкрали в ужгородця тисячу триста євро" – чути на радіо. "Роми викрали у франківчанки гроші, золото та срібло" – починають на телебаченні випуск. Роми, або цигани як їх називають в народі, зажили в Україні недоброї слави.

Я працювала в такому мікрорайоні аптеки, де жили цигани. Від маленьких до великих, просто неможливо розслабитися. Дуже важкі люди, – зазначила киянка Оксана.

Те що у всіх них кримінальні нахили – це стереотипи, запевняють самі члени ромських общин та правозахисники. Так само і те, що вони кочують. Переселяються з місце на місце не більше 20% циган.

Насправді – це маніпуляції і провокації, адже те, в яких умовах живе та видима чстина ромської общини – це не є їх свідомий вибір. Це не є тією місією, з якою народжувались ці люди. Це є ті умови, в які їх поміщає в тому числі і наше суспільство,

– наголосила директорка ромської програми МБФ Відродження Ольга Жмурко.

Скільки ромів живе в УКраїні – точних цифр немає. Згідно останнього перепису 2001 року, їх майже 50 тисяч. Однак за оцінками міжнародних дослідників – до 400 тисяч чоловік. До прикладу, це як усе населення Вінниці. Роми розкидані по Україні, найбільше їх в Закарпатті. Полюбляють вони Одещину і Харківщину. Трапляються роми і в інших регіонах. І скрізь вони без паспорту, освіта та роботи, зате в календарі у них є свій день.

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В 2013 році уряд пробував інтегрувати ромів у суспільство. Навіть розробив відповідну програму. Чиновники обіцяли видати їм документи, і навіть посадити усіх за парти. Проте за 5 років вдалося лише зібрати робочу групу для обговорення проблем нацменшини. І зібралась вона лише двічі. Розписана на 13 міністерств програма, в результаті вона виявилась без виконавців. А в міністерстві культури, в якого на контролі програма, кажуть – почати соціалізацію потрібно з обліку.

Цьогоріч через масові розгони таборів про права ромів заговорили активніше. Масово збирають прес-конференції, нарікають на бездіяльність поліції, підключають правозахисників. Проте Україна у своїй проблемі не одинока. Спроби соціалізації ромів здійснювали і в інших країнах.

В Болгарії навіть безкоштовно давали квартири, однак це не допомогло. А були й радикальні варіанти – масові депортації. Як у Франції та Італії. Там масово висилали румунських ромів. Однак у жодній державі їм органічно влитися у суспільство так і не вдалося. Хоча Україна може похвалитися тим, що саме у нас найбільше ромів з вищою освітою з-поміж країн СНГ.