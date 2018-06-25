20:31
25 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
21°C 7°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    22°C 17°C
  • четвер
    29°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Августо Піночет вже стукає у двері. У піарників Порошенка криза жанру
Вєсті.UA
20:11, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Як роми зажили недоброї слави та чому в Україні мало механізмів для їх соціалізації

200 Читать новость на русском

Проблема соціалізації ромів виникла не вперше і не тільки в Україні. В різні роки, в різних країнах уряди намагалися створити для цієї нацменшини такі умови, щоби вони жили як активна частина суспільства, яка не порушує закон. Не завжди ці експеременти були вдалими.

Про них у кримінальних хроніках згадують мало не щомісяця. "Роми вклали майже двадцять вісім тисяч гривень, котрі зібрали на ремонт храму" - пишуть в газеті.

Читайте також: Держава має розробити програму захисту та соціалізації для ромів, – ромський правозахисник

"Закарпатські роми вкрали в ужгородця тисячу триста євро" – чути на радіо. "Роми викрали у франківчанки гроші, золото та срібло" – починають на телебаченні випуск. Роми, або цигани як їх називають в народі, зажили в Україні недоброї слави. 

Я працювала в такому мікрорайоні аптеки, де жили цигани. Від маленьких до великих, просто неможливо розслабитися. Дуже важкі люди, – зазначила киянка Оксана. 

Те що у всіх них кримінальні нахили – це стереотипи, запевняють самі члени ромських общин та правозахисники. Так само і те, що вони кочують. Переселяються з місце на місце не більше 20% циган.

Насправді – це маніпуляції і провокації, адже те, в яких умовах живе та видима чстина ромської общини – це не є їх свідомий вибір. Це не є тією місією, з якою народжувались ці люди. Це є ті умови, в які їх поміщає в тому числі і наше суспільство,
– наголосила директорка ромської програми МБФ Відродження Ольга Жмурко.

Скільки ромів живе в УКраїні – точних цифр немає. Згідно останнього перепису 2001 року, їх майже 50 тисяч. Однак за оцінками міжнародних дослідників – до 400 тисяч чоловік. До прикладу, це як усе населення Вінниці. Роми розкидані по Україні, найбільше їх в Закарпатті. Полюбляють вони Одещину і Харківщину. Трапляються роми і в інших регіонах. І скрізь вони без паспорту, освіта та роботи, зате в календарі у них є свій день. 

Читайте також: Напади на ромів: про причини погромів і шляхи вирішення проблеми

В 2013 році уряд пробував інтегрувати ромів у суспільство. Навіть розробив відповідну програму. Чиновники обіцяли видати їм документи, і навіть посадити усіх за парти. Проте за 5 років вдалося лише зібрати робочу групу для обговорення проблем нацменшини. І зібралась вона лише двічі. Розписана на 13 міністерств програма, в результаті вона виявилась без виконавців. А в міністерстві культури, в якого на контролі програма, кажуть – почати соціалізацію потрібно з обліку.

Цьогоріч через масові розгони таборів про права ромів заговорили активніше. Масово збирають прес-конференції, нарікають на бездіяльність поліції, підключають правозахисників. Проте Україна у своїй проблемі не одинока. Спроби соціалізації ромів здійснювали і в інших країнах.

В Болгарії навіть безкоштовно давали квартири, однак це не допомогло. А були й радикальні варіанти – масові депортації. Як у Франції та Італії. Там масово висилали румунських ромів. Однак у жодній державі їм органічно влитися у суспільство так і не вдалося. Хоча Україна може похвалитися тим, що саме у нас найбільше ромів з вищою освітою з-поміж країн СНГ. 

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новини України Роми
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Перейменування областей: кому і як міняти документи
сьогодні, 20:01 Перейменування областей: кому і як міняти документи
Яніна Ткачук 976
Напади на ромів: про причини погромів і шляхи вирішення проблеми
сьогодні, 19:02 Напади на ромів: про причини погромів і шляхи вирішення проблеми
Інна Жолобович 567
Легалізація "євроблях": плюси та мінуси скандального законопроекту
сьогодні, 18:01 Легалізація "євроблях": плюси та мінуси скандального законопроекту
Тетяна Мартинюк 815
Елемент торгу: чим криза в Азовському морі загрожує Україні
сьогодні, 17:00 Елемент торгу: чим криза в Азовському морі загрожує Україні
Блог Медіа 814
Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
сьогодні, 15:01 Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
Злой Одессит 1257
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук