Як Росія бреше про загиблих військових на Донбасі: дані розвідки

Російська Федерація видає своїх убитих на Донбасі солдат за "героїчно загиблих" у сирійській війні.

Про це із посиланням на дані військової розвідки під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк.

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"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, РФ продовжує посилено розповсюджувати дезінформацію з метою приховування її участі у збройній агресії проти України", – сказав він.

За його словами, російська пропаганда докладає значні зусилля для героїзації російських солдат і офіцерів, нібито загиблих при виконанні бойових завдань у складі міжвидового угруповання ЗС РФ на території Сирії.

Гуцуляк додав, що Росія активно приховує, що більшу частину так званих "героїчно загиблих росіян у Сирії" насправді було вбито і поховано під чужими іменами на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 17 листопада внаслідок ворожих дій загинув український захисник.