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      Як Росія бреше про загиблих військових на Донбасі: дані розвідки

      1887 Читать новость на русском
      Могили проросійських бойовиків
      Могили проросійських бойовиків / Фото з соцмереж

      Російська Федерація видає своїх убитих на Донбасі солдат за "героїчно загиблих" у сирійській війні.

      Про це із посиланням на дані військової розвідки під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк.

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      "За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, РФ продовжує посилено розповсюджувати дезінформацію з метою приховування її участі у збройній агресії проти України", – сказав він.

      За його словами, російська пропаганда докладає значні зусилля для героїзації російських солдат і офіцерів, нібито загиблих при виконанні бойових завдань у складі міжвидового угруповання ЗС РФ на території Сирії. 

      Гуцуляк додав, що Росія активно приховує, що більшу частину так званих "героїчно загиблих росіян у Сирії" насправді було вбито і поховано під чужими іменами на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

      Нагадаємо, 17 листопада внаслідок ворожих дій загинув український захисник.

      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Війна на Донбасі Війна у Сирії Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
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