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Як Росія буде відповідати на санкції США: відповідь Лаврова

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Росія на основі принципу взаємності відреагує на санкції США
Росія на основі принципу взаємності відреагує на санкції США / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація відповість на основі принципу взаємності на санкції, які Сполучені Штати Америки ввели проти неї у зв'язку зі "справою отруєння Скрипалів".

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю словацькій газеті Pravda.

Читайте також: У США назвали умови зняття санкцій з Росії через отруєння Скрипалів

Він зауважив, що незважаючи на саміт президента РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа, Вашингтон продовжує робити недружні кроки щодо Москви, тим самим загострюючи ситуацію між країнами.

Зокрема, глава МЗС РФ нагадав, що 8 серпня США оголосили, що запровадять нові санкції проти Росії через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

"Нам (Росії, – "24") відразу стали погрожувати подальшим нарощуванням тиску, якщо ми не переконаємо США, що більше не застосовуємо хімічну та біологічну зброю. Такі вимоги складно сприймати всерйоз. Вони виглядають особливо дивно, якщо враховувати, що ми, на відміну від США, свій хімічний арсенал повністю ліквідували. І це підтвердила ОЗХЗ", – сказав Лавров.

Водночас, дипломат підкреслив, що Кремль буде реагувати на усі недружні дії Вашингтону, але залишається відкритим для покращення діалогу.

Зі свого боку продовжимо діяти спокійно і прагматично, реагуючи на всі випади відповідно до принципу взаємності. Зрозуміло, що спроби розмовляти з Росією мовою ультиматумів безперспективні. При цьому залишаємося відкритими до вибудовування нормальних взаємоввічливих відносин з Вашингтоном на основі реального врахування інтересів один одного,
– розповів Лавров.

Нагадаємо, 4 березня 2018 року у британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль та його донька Юлія. Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

Поліція Великобританії вважає, що замах на Скрипаля та його доньку організовували дві групи з Росії. Одна група доставила нервово-паралітичну речовину "Новачок" до Британії, а інша здійснила отруєння.

Теги: Отруєння Сергія Скрипаля Новини США Санкції Новини політики Новини Росії Сергій Лавров
Джерело: 24 Канал
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