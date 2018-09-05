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Як Росія буде використовувати "Північний потік-2" для шпигунства

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Росія використає "Північний потік-2" для шпигунства
Росія використає "Північний потік-2" для шпигунства / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація планує оснастити засобами ведення розвідки трубопровід "Північний потік-2", який у липні почали прокладати з РФ в Німеччину через Балтійське море в обхід України.

Таку думку висловив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар, передає "Укрінформ".

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"Не треба мати якихось сумнівів у тому, як буде використовуватися "Північний потік-2", та й перший, бо це одна траса. Достатньо поглянути на те, що Росія зробила на Чорному морі, захопивши наші видобувні потужності. Себто, вона оснастила їх різноманітними засобами ведення розвідки", – заявив він.

Гончар зазначив, що для того, аби контролювати певний простір, що і потрібно Росії, вона повинна бачити все, що відбувається і на поверхні моря і під його поверхнею.

"І тому-то вони обладнали видобувні платформи, блок-кондуктори радіолокаційними станціями сантиметрового та міліметрового діапазонів типу "Нева", які сканують морський надводний простір. А під водою розмістили гідроакустичні засоби, які контролюють підводний простір. Тому це і є ознакою приготувань до якихось більш серйозних дій, коли виникне така необхідність", – зауважив експерт.

Водночас, він припускає, що Москва вдасться то схожих шпигунських дій і в Балтійському морі.

Поглянувши на те, що зробила Росія з цивільною морською інфраструктурою, навісивши на неї розвідувальне обладнання, легко припустити, що вона те саме зробить і на Балтиці. Тим більше, у випадку з "Північним потоком-2", це ще легше і красивіше можна упакувати. Там не буде розміщене якесь стаціонарне обладнання, навпаки, мобільні розвідувальні комплекси,
– наголосив Гончар.

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини України Північний потік-2 Новини Росії Україна – Росія Новини політики
Джерело: 24 Канал
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