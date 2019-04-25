Як Росія готувалася до видачі своїх паспортів на окупованому Донбасі

Рішення Росії щодо спрощеної процедури видачі своїх паспортів на окупованій території Донбасу не було спонтанним і відбулося відповідно до чіткого сценарію. Зокрема тривалий час на цих територіях проводилась агітація. Крім того, бойовики вже давно отримали змогу стати громадянами Росії.

24 квітня господар Кремля підписав указ, згідно з яким почала працювати спрощена процедура видачі російських паспортів для жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей України. Відповідний документ з’явився на сайті президента РФ і уже набув чинності. На переконання Путіна, така ініціатива є нічим не іншим як "питанням суто гуманітарного характеру".

Як розповів з посиланням на правозахисні організації представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський, сьогодні списки людей, які бажають отримати російські паспорти, вже сформовано.

"Вони після травневих свят активно почнуть видачу цих паспортів, все це прогнозовано, вони до цього готувалися", – підкреслив він у ефірі телеканалу "112 Україна".

Крім того, представник омбудсмена переконує, що видача Росією своїх паспортів відбувається згідно з чітким сценарієм.

Окупаційні адміністрації, які працюють у Луганській і Донецькій областях, до цього є підготовленими, і цей указ є для них сигналом, щоб вони починали працювати. Інформація є у правозахисників, що такі списки складено та щоб людей запрошували, щоб вони писали заяви попередні, що вони бажають отримати ці паспорти. Ці заяви віддавалися представникам окупаційних адміністрацій,

– зазначив Лисянський.

Він додав, що чіткої цифри у нього немає, тому що особисто цих списків не бачив. Щоправда, за його словами, на окупованих територіях агітація щодо видачі російських паспортів проводилася протягом 2 років.

"У громадян України, які є вимушеними проживати на окупованих територіях у Луганській і Донецькій областях, потреби в отриманні паспорта РФ немає. Якщо б вона була, вони б агітаційну кампанію не проводили, а просто пороздавали. А так вони є вимушеними витрачати кошти та ресурси, щоб провести цю кампанію, щоб люди захотіли отримувати ці паспорти. Коли почнеться активна фаза видачі паспортів, я вважаю, що це буде елемент тиску, як це було на минулорічних псевдовиборах", – констатував представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Луганській і Донецькій областях.

Водночас заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука зауважив, що паспортизація Росією бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР" триває понад місяць, а сама ідея про спрощений порядок отримання російських паспортів зародилась у Кремля півроку тому.

Для нас в міністерстві такі дії абсолютно не були неочікуваними. Бо щонайменше 4-5 місяців ми отримували інформацію від спецслужб про те, що спочатку ця ідея почала обговорюватися, потім почали готуватися до її реалізації. А от паспортизація армійських корпусів – першого та другого триває вже місяця півтора, мабуть. Їхні так звані "службовці "ДНР" і "ЛНР" першочергово отримали право стати громадянами "великої Росії". Для цього їм потрібно написати заяву, їх викликають в Ростов. Паспорти їм видають не в Донецьку, Луганську, а в Ростові. Таким чином Росія намагається зберегти назовні обличчя цивілізованої держави,

– розповів чиновник у коментарі "Громадському".

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За його словами, підписанням відповідного указу Росія опосередковано визнала себе стороною конфлікту.

"Я б не сказав, що вони юридично визнали факт окупації. Вони опосередковано визнали себе стороною конфлікту. До речі, я не можу погодитися що це суперечить мінським домовленностям, бо там згадки про такі дії немає, а Росія діє в цьому випадку виключно в рамках свого внутрішнього законодавства. І цей указ за своїм духом і дійством суперечить духу та дійству мінських домовленостей. Але це політична площина, а не юридична", – резюмував заступник міністра.

Як відбуватиметься спрощена процедура видачі російських паспортів? Згідно з указом, щоб отримати російське громадянство українці, які проживають на окупованому Донбасі, крім заяви, мають подати такі документи: "липовий паспорт" фейкової "ДНР" чи "ЛНР" з відміткою про реєстрацію за місцем проживання на території Донецької або Луганської області; документ, який свідчить про зміну прізвища, імені та по батькові; документ про наявність громадянства іноземної держави; документ про укладення чи розірвання шлюбу; свідоцтво про народження дитини, включене в заяву про прийом в громадянство Російської Федерації.



Жителі окупованих територій зможуть отримати російські паспорти без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років. Також документ передбачає, що заяву на видачу громадянства від жителів самопроголошених республік повинні розглядати не довше трьох місяців. Основними умовами зміни громадянства будуть наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і здача українського паспорта.