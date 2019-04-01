Як Росія може домогтися визнання анексії Криму завдяки діям Трампа?

Росія в перспективі може скористатися прецедентом з визнанням Трампом Голанських висот частиною Ізраїлю в якості аргументу щодо анексії Криму. І в ООН деякі країни можуть підтримати Кремль.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Читайте також: Свавілля окупантів у Криму: усіх затриманих кримських татар арештували

Для Росії визнання США суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами – додатковий аргумент, щоб вимагати визнання анексії Криму. Якщо американцям можна, то й Росії також. За принципом: не бійтеся визнати анексію Криму. Всі знають, які країни в ООН голосують на підтримку Росії (як правило, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Узбекистан – "24"),

– розповідає Володимир Фесенко.

Експерт нагадує: Кремль уже використовував аргумент Косово при окупації Криму і Донбасу. Втім, зауважує Фесенко, великої тенденції визнання анексії Криму не буде. США і ЄС не визнають окупацію півострова Росією.

Що таке Голанські висоти? Це спірна територія, розташована між Ізраїлем та Сирією. Обидві країни вважають цю територію своєю. На Голанських висотах живуть приблизно 40 тисяч людей. Половина з них – єврейського походження, інша – мусульмани. До 1967 року Голанські висоти входили до складу сирійської провінції Кунейтра. Але під час "шестиденної війни" ізраїльтяни взяли цю територію під свій контроль. З того часу сили Сирії та Ізраїлю розділяє демілітаризована лінія.



У 1981 році парламент Ізраїлю ухвалив закон, яким проголосив суверенітет країни над Голанськими висотами. Але міжнародна спільнота, в тому числі Сирія, не визнала цього. Зокрема, Рада Безпеки ООН визнала закон недійсним та таким, що не має міжнародної юридичної сили. Голанські висоти періодично зазнають обстрілів зі сторони Сирії, а Ізраїль завдає ударів у відповідь. Такий інцидент трапився у січні 2019 року.



25 березня президент США Дональд Трамп підписав Декларацію про визнання суверенітету Ізраїлю над спірною територією – Голанськими висотами. Таке рішення Трампа створило міжнародний прецедент визнання законності захоплення частини території однієї держави іншою під час війни. Зокрема, для Росії це – аргумент на користь вимоги визнання Криму російським. В МЗС України повідомили, що в питанні Голанських висот Україна керується статутом ООН та рішеннями Ради Безпеки ООН. А рішення Радбезу визначає Голанські висоти окупованою Ізраїлем територією.