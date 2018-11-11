Як Росія порушувала мінські угоди з 2014 року: різка заява Волкера

Росія неодноразово порушувала так звані мінські угоди, хоча активно виступає, аби Київ їх дотримувався. Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер перерахував дії Росії, що не відповідають вищезазначеному документу.

Відповідні його слова передає посольство США в Україні.

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"Замість виконання Мінських угод і руху до миру в Україні, Росія дотує корумпованих лідерів Донбасу, навчає та оснащує незаконні збройні формування, усталює статус-кво через бутафорські "вибори" та блокує дипломатичний прогрес", – зауважив дипломат.

За його словами, про так звані "народні республіки" взагалі не мовиться у мінських угодах, відтак вони є нелегітимними органами, що підтримуються російською військовою міццю та є створеними Росією для управління українською територією, яку вона контролює силою.

Росія хибно твердить, що Україна не виконує Мінські угоди. В реальності все навпаки. Росія не здійснила "негайного двостороннього припинення застосування зброї" на Сході України (5 вересня 2014 року); або "припинення використання зброї" (19 вересня 2014 рік); не здійснила "негайного та всебічного припинення вогню" на Сході України (12 лютого). Росія також не вивела "всі іноземні озброєні групи" зі Східної України (19 вересня 2014 рік) або "не роззброїла незаконні збройні формування" (12 лютого 2015 року),

– наголошує Волкер.

Водночас спецпредставник Держдепу додає, що Кремль не зміг "негайно звільнити всіх заручників та незаконно затриманих осіб" (5 вересня 2014 рік) і "звільнити та обміняти всіх заручників, а також незаконно затриманих" в Україні (12 лютого 2015 рік).

Крім того, він нагадав, що Росія не змогла "забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні та контроль з боку ОБСЄ" або створити зону безпеки в прикордонних регіонах (19 вересня 2014 рік).

"Росія не змогла "вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі" (5 вересня 2014 рік), або "гарантувати безпечний доступ, доставку, зберігання та розподіл гуманітарної допомоги нужденним" (12 лютого 2015 рік)", – додав Волкер.

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Також він заявив, що людям на Сході України краще буде в об’єднаній мирній Україні, аніж у другорядній поліцейській державі, керованій шахраями та бандитами, яким платять з кишені російських платників податків.

Нагадаємо, раніше експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара зазначав, що Росія хоче розірвати мінські угоди, щоправда має намір це зробити руками України.