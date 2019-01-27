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      Як Росія збирається заселити окупований Крим жителями Сибіру

      1968 Читать новость на русском
      Жителів Сибіру готують до заселення окупованого Криму
      Жителів Сибіру готують до заселення окупованого Криму / Фото з відкритих джерел

      У Росії вигадали, як змусити жителів Сибіру перебратися на постійне місце проживання в анексований Крим. Цього разу їх знову вирішили "взяти нерухомістю", однак умови запропонували не дуже переконливі.

      Російський національний комерційний банк ініціював в Сибіру масштабну програму з кредитування для охочих купити в Криму "житло біля моря", пишуть "Крим.Реалії".

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      Цей регіон став першим після Уралу, де запустять іпотечне кредитування, а також вибір і придбання нерухомості в Криму.

      Так, базова ставка для жителів Сибіру становить 11,5% – і не зміниться в залежності від початкового внеску. Однак видання зазначає, що ці умови навряд чи можна назвати "вигідними".

      Ставка 11,5% – це непривабливі умови. Це той мінімум, при якому ринок іпотеки працює. Потрібно знижувати спочатку до 8%, потім до 6%,
      – йдеться у повідомленні.

      До всього, окупаційна влада в анексованому Росією Криму має намір змусити "іноземців", тобто українців, сплачувати податки за власність на півострові. Головний "податківець" заявив, що цьогоріч "ця робота буде посилена".

      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Новини нерухомості Новини нерухомості України Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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