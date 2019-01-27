Як Росія збирається заселити окупований Крим жителями Сибіру

У Росії вигадали, як змусити жителів Сибіру перебратися на постійне місце проживання в анексований Крим. Цього разу їх знову вирішили "взяти нерухомістю", однак умови запропонували не дуже переконливі.

Російський національний комерційний банк ініціював в Сибіру масштабну програму з кредитування для охочих купити в Криму "житло біля моря", пишуть "Крим.Реалії".

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Цей регіон став першим після Уралу, де запустять іпотечне кредитування, а також вибір і придбання нерухомості в Криму.

Так, базова ставка для жителів Сибіру становить 11,5% – і не зміниться в залежності від початкового внеску. Однак видання зазначає, що ці умови навряд чи можна назвати "вигідними".

Ставка 11,5% – це непривабливі умови. Це той мінімум, при якому ринок іпотеки працює. Потрібно знижувати спочатку до 8%, потім до 6%,

– йдеться у повідомленні.

До всього, окупаційна влада в анексованому Росією Криму має намір змусити "іноземців", тобто українців, сплачувати податки за власність на півострові. Головний "податківець" заявив, що цьогоріч "ця робота буде посилена".